Severna Koreja bo poslala delegacijo na olimpijske igre v Južni Koreji

Bodo korejski športniki korakali pod skupno zastavo

9. januar 2018 ob 07:32

Seul,Pjongjang - MMC RTV SLO, Reuters

Severna Koreja je na redkih pogovorih z Južno Korejo sporočila, da bo poslala delegacijo visokih predstavnikov, športnikov in navijačev na zimske olimpijske igre v Pjongčangu v južni sosedi, je sporočil višji južnokorejski predstavnik.

Namestnik južnokorejskega ministra za združitev Čun Hae Sung je dejal, da je Seul predlagal pogovore med vojskama obeh držav, da bi zmanjšali napetosti na Korejskem polotoku, in srečanje zaradi vojne pred skoraj 70 leti razdeljenih družin v februarju.



Južna Koreja je predlagala, da bi športniki obeh Korej skupaj korakali na slovesnosti ob odprtju iger in da bi bilo še več skupnih dejavnosti za obe državi v času športnega dogodka, poroča Reuters. Po poročanju BBC-ja ni znano, kako so se Severnokorejci odzvali na ta predlog. Zadnjič so športniki obeh držav korakali pod zastavo Korejskega polotoka na zimskih olimpijskih igrah leta 2006.

Pogovori med državama, ki potekajo v Južni Koreji na drugi strani demilitariziranega območja, so prvi uradni pogovori v več kot dveh letih. Čun je dejal, da so predstavniki Severne Koreje dejali, da so odločeni, da bodo pogovori plodni.

Medtem prihajajo informacije, da naj bi Severna Koreja iskala načine, kako zaslužiti s kriptovalutami. Ameriško podjetje za kibernetsko varnost AlienVault je sporočilo, da so odkrili program, ki naj bi naložil kodo za t. i. rudarjenje kriptovalute monero in jo nato poslal na strežnik na Univerzi Kim Il Sung v Pjongjangu.

Tudi drugi poudarjajo vse večje zanimanje Severne Koreje za kriptovalute, ki naj bi bile najboljši način za pridobivanje deviz za državo pod sankcijami. Kriptovaluta monero je ob tem manj sledljiva kot bolj znani bitcoin.



Južna Koreja je predlagala tudi obnovitev pogajanj glede severnokorejskega jedrskega programa, a Severna Koreja ni podala jasnega odgovora, je še dejal Čun. Po besedah Čuna pa so predstavniki Severne Koreje dejali, da so odprti za spodbujanje sprave med državama z dialogom in pogajanji.

Vodja severnokorejske delegacije Ri Son Gvon, predsednik Odbora za mirno združitev domovine, je ob začetku pogovorov dejal, da Severna Koreja v pogovore vstopa z "resnim in iskrenim odnosom".

Južnokorejski minister za združitev Čo Mjung Gjon je glede pogovorov izrazil optimizem. "Naši pogovori se se začeli, potem ko sta bila Severna in Južna Koreja dolgo časa ločeni, a verjamem, da je prvi korak že pol poti," je dejal Čo. Južna in Severna Koreja sta tehnično še vedno v vojni, saj se je korejska vojna med letoma 1950 in 1953 končala s premirjem in ne z uradnim mirovnim sporazumom.



ZDA, ki imajo v Južni Koreji 28.500 vojakov, so se sprva na idejo srečanj med predstavniki obeh Korej odzvale hladno, predsednik Donald Trump pa je pozneje dejal, da so pogovori "dobra stvar".

B. V.