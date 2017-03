Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 22 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin ima že 278 točk naskoka pred Ilko Štuhec v skupnem seštevku svetovnega pokala. V ciljni areni je po deseti letošnji zmagi naredila "selfie" s svojo ekipo in prijatelji. Foto: Reuters Tessa Worley (desno) je s tretjim mestom zadržala lepo prednost pred zadnjim veleslalomom naslednji konec tedna v Aspnu. Foto: Reuters Ana Drev se je veselila najboljše uvrstitve v letošnji sezoni. Foto: EPA Ilka Štuhec je padla v spodnjem delu prve vožnje. Foto: EPA VIDEO Zadnjih šest smučark v fi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Shiffrinova do 30. zmage v karieri, Drevova najbolje letos

Odstop Ilke Štuhec v prvi vožnji

10. marec 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 10. marec 2017 ob 23:06

Squaw Walley - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je dobila veleslalom v Squaw Valleyju in se še približala velikemu kristalnemu globusu. Ana Drev je zasedla peto mesto, kar je njena najboljša uvrstitev v letošnji sezoni.

Američanka je za sedem stotink prehitela Federico Brignone. Italijanka je izjemno odpeljala drugo vožnjo in pridobila dve mesti. Tretje mesto je zasedla Tessa Worley. Francozinja je svetovna prvakinja v veleslalomu in tudi vodi v seštevku te discipline.

Drevova zadovoljna s petim mestom

Ana Drev je zasedla peto mesto, ki ga je držala tuidi po prvi vožnji. Zaostala je sekundo in štiri stotinke. Manuela Moelgg jo je prehitela le za stotinko sekunde, potem ko sta imeli po prvi vožnji isti čas. 31-letna Drevova je v letošnji sezoni dvakrat zasedla šesto mesto v veleslalomu (Killington in Semmering).

''S svojim smučanjem v drugi vožnji sem zelo zadovoljna. Predvsem se mi zdi pomembno, da sem v drugem teku prišla v cilj vodilna, da sem vzdržala, ker so bili zelo težki pogoji. Razen zgornjega dela v prvem teku, kjer sem res kar dosti izgubila, si nimam kaj očitati, ker sem v težkih pogojih prikazala dobri vožnji in sem s tem petim mestom zadovoljna,'' je povedala Drevova.

''Težko bi rekla, kaj je bilo krivo za zaostanek na začetku druge vožnje, ker tega še nisem analizirala. Do tam, kjer sem izgubila, je zelo ravno. Mislim, da sem se mogoče malo uštela v ritmu. Tudi sama sem bila presenečena, da sem lahko na tako kratkem odseku tako veliko izgubila. Zgoraj so bili zelo različni časi. Tudi časih drugih punc so zelo variirali. Ene so bile spredaj, ene kar dosti zadaj. Nisem bila edina. V tem trenutku je težko karkoli reči, ampak dejstvo je, da sem se morala ušteti,'' je še dodala najboljša slovenska veleslalomistka.

Enajst točk za Tino Robnik

Druga slovenska finalistka Tina Robnik je končala na 20. mestu, v drugi vožnji je prodibila štiri mesta. V veleslalomskem seštevku je sezono končala na 28. mestu in si ni zagotovila vstopnice za finalno tekmo v Aspnu.

Odstop Šhučeve v prvi vožnji

Ilka Štuhec je odstopila v spodnjem delu prve vožnje. Po spodbudnih vmesnih časih naredila napako, izgubila ravnotežje in padla. Katarina Lavtar s številko 35 je bila za malenkost prepočasna za finale, zaostala je 3,99 sekunde (33.). Ana Bucik s številko 49 na že načeti progi ni imela možnosti za preboj med prvo trideseterico (43.; +4,77).

Worleyjeva ima 80 točk prednosti pred zadnjim veleslalomom

Zmaga Shiffrinove pomeni, da bo o lastnici malega kristalnega globusa za zmago v veleslalomskem seštevku odločal finalni veleslalom v Aspnu. Worleyjeva ima 80 točk pred Shiffrinovo. Američanka je še povečala prednost v skupnem seštevku, pred drugouvrščeno Ilko Štuhec ima 278 točk naskoka.

Lepo darilo za ponedeljkov 22. rojstni dan

Shiffrinova, ki bo prihodnji ponedeljek dopolnila 22 let, se je veselila 30. zmago v svetovnem pokalu. Američanka je druga najuspešnejša smučarka po Annemarie Moser-Pröll s tridesetimi zmagami v svetovnem pokalu osvojenimi do svojega 22 rojstnega dne. Moser-Pröllova je na vrhu lestvici z 41 zmagami. Shiffrinova je dosegla že deseto zmago v tej sezoni, tretjo veleslalomsko.

"Zelo dobro poznam to strmino. To je bila moja prednost pred ostalimi dekleti. Napadala sem kot nora. Hvala navijačem, ki so mi tokrat res pomagali. Žal ne smem proslaviti zmage, saj si moram odpočiti pred sobotnim slalomom," je poudarila najboljša smučarka na svetu v letošnji sezoni.

Po skoraj pol stoletja znova tekme v Squaw Valleyju

V soboto bo na tem prizorišču na sporedu še slalom, nato se karavana seli na finale sezone, ki bo v Aspnu. Kalifornijsko zimsko središče Squaw Valley drugič v zgodovini gosti karavano svetovnega pokala, potem ko so v sezoni 1968/69 izpeljali tekmovanji v tehničnih disciplinah, veleslalomu in slalomu, za moške in ženske. Predtem so leta 1960 prav tam pripravili tudi zimske olimpijske igre.

Hrovatova srebrna na mladinskem SP-ju

Meta Hrovat je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Areju osvojila srebrno medaljo v kombinaciji. Za zmagovalko, Avstrijko Nadine Fest, je zaostala 46 stotink, bron pa je osvojila druga Avstrijka Franziska Gritsch (+0,47).

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 2:16,42 2. F. BRIGNONE ITA +0,07 3. T. WORLEY FRA 0,86 4. M. MOELGG ITA 1,03 5. A. DREV SLO 1,04 6. V. REBENSBURG NEM 1,09 7. S. GOGGIA ITA 1,23 8. S. BRUNNER AVT 1,41 9. M. BASSINO ITA 1,71 10. R. MOWINCKEL NOR 1,90 11. M. KIRCHGASSER AVT 1,92 12. P. VLHOVA SLK 1,97 20. T. ROBNIK SLO 2,98 Brez finala: 33. K. LAVTAR SLO 43. A. BUCIK SLO

Vrstni red po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:08,75 2. T. WORLEY FRA +0,20 3. M. BASSINO ITA 0,55 4. F. BRIGNONE ITA 0,99 5. M. MOELGG ITA 1,17 . A. DREV SLO 1,17 7. S. GOGGIA ITA 1,18 8. S. BRUNNER AVT 1,20 9. V. REBENSBURG NEM 1,52 10. P. VLHOVA SLK 1,62 24. T. ROBNIK SLO 3,59 33. K. LAVTAR SLO 3,99 43. A. BUCIK SLO 4,77 Odstop: Štuhec, Marsaglia ...

Skupni vrstni red (32/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.423 2. I. ŠTUHEC SLO 1.145 3. S. GOGGIA ITA 1.057 4. L. GUT ŠVI 1.023 5. T. WORLEY FRA 796 6. F. BRIGNONE ITA 735 7. T. WEIRATHER LIE 681 8. W. HOLDENER ŠVI 652 9. V. REBENSBURG NEM 537 10. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 ... 34. A. DREV SLO 223 48. A. BUCIK SLO 147 57. M. FERK SLO 115 78. T. ROBNIK SLO 51 98. M. HROVAT SLO 19 132. K. LAVTAR SLO 2

Veleslalom (8/9): 1. T. WORLEY FRA 640 2. M. SHIFFRIN ZDA 560 3. L. GUT ŠVI 360 4. S. GOGGIA ITA 325 5. M. BASSINO ITA 294 6. F. BRIGNONE ITA 270 7. M. MÖLGG ITA 236 8. V. REBENSBURG NEM 227 9. A. DREV SLO 223 10. R. MOWINCKEL NOR 188 ... 28. T. ROBNIK SLO 51 33. I. ŠTUHEC SLO 32 39. M. HROVAT SLO 16 50. A. BUCIK SLO 5 57. K. LAVTAR SLO 2

A. G.