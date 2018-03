Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je slalomski seštevek osvojila v letih 2013, 2014, 2015 in 2017. Foto: EPA

Shiffrinova iz Ofterschwanga tudi s slalomskim globusom

Ana Bucik 22., Meta Hrovat 25.

10. marec 2018 ob 09:27,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 13:21

Ofterschwang - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je z zmago v Ofterschwangu potrdila osvojitev petega malega kristalnega globusa v slalomu.

Američanka je bila najhitrejša že po prvi vožnji, v finalu pa je ohranila prednost in slavila za devet stotink pred Wendy Holdener, ki je imela najboljši čas finala. Tretja je bila olimpijska prvakinja v slalomu Frida Hansdotter (+0,72). Petra Vlhova, ki je imela pred predzadnjim slalomom sezone edina še teoretične možnosti, da prehiti Shiffrinovo, je bila četrta.

Shiffrinova, ki je dan prej potrdila zmago tudi v skupnem seštevku, je slavila 42. v karieri in 31. v slalomu. To je bila njena enajsta zmaga v tej sezoni.

Do točk sta prišli dve Slovenki. Ana Bucik je bila 22. (+3,71), Meta Hrovat pa 25. (4,08), kar so njene druge točke v tej disciplini, prve v tej sezoni. Prepočasni za finale sta bili Maruša Ferk (3,82) in Klara Livk (4,00), ki sta zasedli 31. oziroma 32. mesto. Na finale v Are, kamor se uvrsti najboljših 25 slalomistk sezone, sta se uvrstili Bucikova in Ferkova.

V prvi vožnji sta se od smučarske karavane dokončno poslovili Slovakinja Veronika Velez Zuzulova in Avstrijka Michaela Kirchgasser, ki sta se simbolično spustili po progi in tako končali tekmovalno kariero.

Smučarke se selijo v Are, kjer bo prihodnji teden finale svetovnega pokala.

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:49,10 2. W. HOLDENER ŠVI +0,09 3. F. HANSDOTTER ŠVE 0,72 4. P. VLHOVA SLK 0,87 5. K. GALLHUBER AVT 0,95 6. B. SCHILD AVT 1,15 7. E. MIELZYNSKI KAN 1,62 . A. SWENN LARSSON ŠVE 1,62 9. M. GISIN ŠVI 1,72 10. K. LIENSBERGER AVT 1,82 11. C. THALMANN AVT 2,15 ... 22. A. BUCIK SLO 3,71 25. M. HROVAT SLO 4,08 Po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 54,25 2. K. GALLHUBER AVT +0,30 3. B. SCHILD AVT 0,39 4. F. HANSDOTTER ŠVE 0,44 5. W. HOLDENER ŠVI 0,46 6. P. VLHOVA SLK 0,65 7. N. HAVER-LOESETH NOR 0,86 8. E. MIELZYNSKI KAN 1,15 9. A. SWENN LARSSON ŠVE 1,28 10. M. GISIN ŠVI 1,31 11. D. FEIERABEND ŠVI 1,50 19. A. BUCIK SLO 2,65 28. M. HROVAT SLO 3,27 31. M. FERK SLO 3,82 32. K. LIVK SLO 4,00 Slalom (11/12): 1. M. SHIFFRIN ZDA 880 2. P. VLHOVA SLK 655 3. W. HOLDENER ŠVI 625 4. F. HANSDOTTER ŠVE 621 5. B. SCHILD AVT 418 6. N. HAVER-LOESETH NOR 301 7. M. MEILLARD ŠVI 292 8. K. GALLHUBER AVT 267 9. A. SWENN LARSSON ŠVE 262 10. D. FEIERABEND ŠVI 245 ... 22. A. BUCIK SLO 91 25. M. FERK SLO 79 55. M. HROVAT SLO 6 Skupno (35/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.673 2. W. HOLDENER ŠVI 1.050 3. P. VLHOVA SLK 864 4. V. REBENSBURG NEM 847 5. R. MOWINCKEL NOR 815 6. T. WEIRATHER LIE 811 7. M. GISIN ŠVI 778 . S. GOGGIA ITA 778 9. F. HANSDOTTER ŠVE 757 10. F. BRIGNONE ITA 729 ... 37. A. DREV SLO 198 44. A. BUCIK SLO 167 47. M. HROVAT SLO 164 54. T. ROBNIK SLO 144 57. M. FERK SLO 123

R. K.