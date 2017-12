Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 19 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je v tej sezoni razred zase. Foto: Reuters Dodaj v

Shiffrinova napada svetovni rekord Tine Maze

Američanki manjka le še zmaga v superveleslalomu

27. december 2017 ob 12:58

2.414 točk je rekordna znamka, ki jo je Tina Maze postavila v sezoni svetovnega pokala 2012/2013. Zdelo se je, da bo svetovni rekord nekaj časa trajal, vendar ga lahko že v tej sezoni preseže Mikaela Shiffrin.

Izjemna Američanka je na 12 tekmah v tej sezoni zbrala že 721 točk. 22-letnica je nastopila na desetih tekmah. Dobila je slalom, veleslalom, paralelni slalom in prvič smuk. Dvakrat je bila druga, enkrat tretja, dvakrat peta in enkrat 20. V povprečju je Shiffrinova osvojila 60 točk na tekmo oziroma 72, če štejemo tiste, na katerih je nastopila.

Mazejeva je v svoji najboljši sezoni osvojila 69 točk na tekmo.

V prid Shiffrinove gre tudi spored, saj je v tej sezoni na sporedu 39 tekem oziroma štiri več kot v rekordni sezoni Mazejeve.

Američanka bi lahko že v tej sezoni prišla tudi do peterčka, ki je v zgodovini uspel le šestim smučarkam. Če bi Shiffrinova zmagala v superveleslalomu, bi se postavila ob bok Mazejevi, Petri Kronberger, Pernilli Wiberg, Janici Kostelić, Anji Pärson in Lindsey Vonn, ki so zmagale v vseh petih disciplinah.

