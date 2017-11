Slovenija peta v Ruki; zmaga Norveške

V nedeljo ob 15.00 v Ruki še posamična tekma

25. november 2017 ob 16:03,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 17:58

Ruka - MMC RTV SLO

Slovenski smučarji skakalci so na ekipni tekmi svetovnega pokala v Ruki osvojili peto mesto. Zelo dobro sta skočila Peter Prevc in Jernej Damjan. Zmagala je Norveška pred Nemčijo in Japonsko.

Damjan (132,0/139,0 m) in Prevc (135,5/133,0 m) sta napovedala boj za visoka mesta na nedeljski posamični tekmi, medtem ko se Semeniču (118,0/120,5 m) in Lanišku (111,0/125,0 m) skoka v prvi seriji nista najbolj posrečila.

Slovenija je končala mesto višje kot pred pred tednom dni v Wisli, ko je bila šesta, a treba je dodati, da je bil pri šesti Poljski v prvi seriji diskvalificiran Piotr Zyla, tako da se je upoštevalo le sedem skokov.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Anže Semenič 118,0 120,5 Anže Lanišek 111,0 125,0 Jernej Damjan 132,0 139,0 Peter Prevc 135,5 133,0

Druga zaporedna zmaga Norveške

V boju za vrh je tako kot v Wisli zmagala Norveška v postavi Robert Johansson (134,5/141,0), Anders Fannemel (133,0/142,0), Daniel Andre Tande (140,5/134,5) in Johann Andre Forfang (136,0/141,5 m). Druga je bila Nemčija, tretja pa Japonska. Avstrijec Stefan Kraft, branilec velikega kristalnega globusa, je s 147,5 m postavil nov rekord skakalnice.

Damjan: Vesel sem, da sem se vrnil

Po tekmi je vtise strnil najizkušenejši mož v reprezentanci, Damjan, ki je ta naziv v primerjavi z Wislo prevzel Petru Prevcu. "S svojimi skoki sem zadovoljen. Kakorkoli je bila to prva tekma letos, živčki so bili prisotni in zato tudi tista napaka v prvem skoku. Na odskočnem mostu sem z eno roko malce preveč potegnil in se mi je malce zavrtelo. Drugi skok pa je bil soliden in na takšnih skokih je potrebno graditi naprej in jih ohranjati čim dlje. Za jutri bom poskušal ponoviti skoke, ki jih kažem že cel vikend. Vesel sem, da sem se vrnil, izpustil sem v bistvu samo Wislo, poletno sezono sem načrtno preskočil. Pri mojih letih, proti Kasaiu sem sicer še vedno mladič, je potrebno delati na svežini, na regeneraciji in tudi družina doma je zelo pomembna. Če greš z veseljem in motivacijo od doma, je čisto drugače, kot če si zasičen od vsega," je povedal Damjan.

Janus zadovoljen: Mi imamo samo dva vrhunska skakalca

Glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus pa je nastope ocenil takole: "Pokazalo se je, da je nivo ta trenutek zelo močan. Vodilne nacije imajo po štiri vrhunske skakalce. Mi imamo ta trenutek samo dva in to je tista razlika, ki se dela v točkovanju. S petim mestom sem zadovoljen. Poljakom sem se že zahvalil na trenerski tribuni in to je to za današnjo tekmo. Veseli me, da se je Jernej vrnil, lepo je skakal že od začetka v Ruki. Peter dela še malenkostne napake, a jutri je nova tekma. Videli smo, kako je vse izenačeno, tako da bo borba."

Na nedeljski tekmi šest Slovencev

V nedeljo bo na severu Finske še posamična tekma, ki se bo začela ob 15.00. Na njej bo šest Slovencev. Poleg četverice z ekipne tekme še Tilen Bartol in Robert Kranjec. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.



NORDIJSKO SMUČANJE SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) RUKA, ekipna tekma

Končni vrstni red: 1. NORVEŠKA 1.184,2 točk Johansson/Fannemel/Tande/Forfang 2. NEMČIJA 1.116,9 Eisenbichler/Paschke/Wellinger/Freitag 3. JAPONSKA 1.108,2 Takeuči/R. Kobajaši/Kasai/J. Kobajaši 4. AVSTRIJA 1.095,4 5. SLOVENIJA 1.009,2 Semenič 118,0; 120,5/Lanišek 111,0; 125,0/Damjan 132,0; 139,0 m/Prevc 135,5 m; 133,0 m 6. POLJSKA 985,5 7. ŠVICA 966,6 8. RUSIJA 863,3 -------------------------------------- 9. ITALIJA 368,3 10. FINSKA 365,6

Po prvi seriji: 1. NORVEŠKA 578,7 točk 2. NEMČIJA 552,8 3. JAPONSKA 541,1 4. AVSTRIJA 523,5 5. SLOVENIJA 482,8 Semenič 118,0/Lanišek 111,0/ Damjan 132,0/Prevc 135,5 m 6. ŠVICA 463,5 7. POLJSKA 414,2 8. RUSIJA 406,7 --------------------------------- 9. ITALIJA 368,3 10. FINSKA 365,6







A. V.