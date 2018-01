Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tiril Eckhoff je slavila peto zmago v svetovnem pokalu. Foto: EPA Dodaj v

Slovenske biatlonke tudi v Anterselvi hitro končale nastope

Eckhoffova zmagala pred Dahlmeierjevo in Vitkovo

18. januar 2018 ob 16:15

Anterselva - MMC RTV SLO, STA

Slovenske biatlonke že tretjo tekmo v letu 2018 zapuščajo po prvem nastopu. Na šprintu v Anterselvi se nobeni ni uspelo prebiti med 60 najboljših, ki bodo nastopile v sobotnem zasledovanju.

Šprintersko tekmo je s popolnim strelskim izkupičkom dobila Norvežanka Tiril Eckhoff, ki se je petič v svetovnem pokalu prebila na najvišjo stopničko. 12 sekund je znašala njena prednost pred Nemko Lauro Dahlmeier in 20 pred Čehinjo Veroniko Vitkovo. Do streljanja stoje sta bili v igri za zmago tudi Belorusinja Darja Domračeva in Italijanka Dorothea Wierer, ki pa sta nato morali v kazenski krog. Trikratna beloruska olimpijska prvakinja se je kljub temu prebila na četrto mesto, Italijanka pa je na sedmem mestu zaostala še za Francozinjo Anais Bescond in Rusinjo Jekaterino Jurlovo, ki sta prav tako brezhibno opravili strelski del tekmovanja.

Slovenke so se uvrstile v zadnjo četrtino uvrščenih. Anja Eržen se je morala po treh kazenskih krogih zadovoljiti s 76. mestom, Urška Poje je zadela vseh deset tarč in bila 81., 20-letna Polona Klemenčič, ki predvsem nabira izkušnje, pa je bila 97. med 102 uvrščenima tekmovalkama.

"Urška je na strelišču znova pokrila vse tarče, a na progi ni bilo vse optimalno. Anja je naredila standard na progi, na strelišču pa so trije zgrešeni streli preveč. Polona nabira izkušnje. Imeli smo tri na startu, želeli smo si eno na zasledovalni tekmi, a škoda, ker nam to ni uspelo. Zdaj že lahko začnemo sklepne priprave na olimpijske igre," je slovenske nastope po tekmi ocenil trener Tomaš Kos.

V petek se bodo v Anterselvi (14.15) na šprintu pomerili moški. V soboto bosta na sporedu zasledovalni preizkušnji, v nedeljo pa tekmi s skupinskim štartom.

Šprint, 7,5 km (Ž): * 1. T. ECKHOFF NOR 21:05,3 (0) 2. L. DAHLMEIER NEM +12,8 (0) 3. V. VITKOVA ČEŠ 20,6 (0) 4. D. DOMRAČEVA BLR 23,6 (1) 5. A. BESCOND FRA 26,6 (0) ... 76. A. ERŽEN SLO 2:52,7 (3) 81. U. POJE SLO 3:11,6 (0) 97. P. KLEMENČIČ SLO 4:17,7 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krog SKUPNI VRSTNI RED Ženske (13/26): 1. K. MÄKÄRÄINEN FIN 504 2. A. KUZMINA SLK 493 3. D. WIERER ITA 435 4. J. BRAISAZ FRA 393 5. L. DAHLMEIER NEM 390 ... 68. A. ERŽEN SLO 20

T. J.