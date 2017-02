Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Žan Kranjec nastopa na tretjem svetovnem prvenstvu. Pred dvema letoma je v Vailu odstopil, pred štirimi leti pa je bil v Schladmingu 22. Foto: EPA Dvakrat je bil Žan Kranjec v tej sezoni že na četrtem mestu. Foto: Reuters Marcel Hirscher vodi v veleslalomskem seštevku, brani pa srebro iz Vaila. Drugi je bil tudi leta 2013 v Schladmingu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Favorita Hirscher in Pinturault, tudi Kranjec pa "zelo dobro pripravljen"

Kranjec verjame, da mu teren ustreza

16. februar 2017 ob 18:08

St. Moritz - MMC RTV SLO/STA

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v St. Moritzu od petkovega veleslaloma veliko pričakuje Žan Kranjec, ki se potihoma celo spogleduje z medaljo.

V tej sezoni namreč smuča zelo dobro, dokazal je, da je zelo hiter in je že dvakrat končal tik za odrom za zmagovalce, ko je bil v Alta Badii in Söldnu četrti. "Trenirali smo dva dneva v Kranjski Gori, drugače pa večinoma v Reiteralmu v Avstriji, imeli smo zelo dobre pogoje za trening, sem pa dva dni treniral tudi tukaj, kjer je malce drugačen sneg. Mislim, da sem zelo dobro pripravljen in če uspem narediti, kar sem si zastavil, lahko naredim dober rezultat," je optimističen Kranjec, ki je pred dvema letoma v Vailu odstopil.

Vsak v prvi petnajsterici želi medaljo

Kakšna bo proga še ne ve, upa, da bo dobro utrjena: "Bomo videli v petek, ampak mislim, da sem lahko zelo hiter na tej progi. Ne vem še, kaj bodo naredili s podlago, za zdaj ni optimalna. Ampak jaz mislim, da imajo v planu tudi polivanje z vodo in da mogoče ne bo isto kot v tem trenutku. Zagotovo je moja želja tudi medalja, tako kot, se mi zdi, vsakemu, ki je v prvi petnajsterici ali trideseterici. Ampak moram se skoncentrirati na svojo vožnjo, oddelati najboljše, kar znam, če bo to dosti za zmago, potem super, če pa ne, pa gremo potem delati naprej."

"Teren mi ustreza, vem, da so mi kakšni drugi tereni in podlage ljubše, ampak še vedno pa mislim, da, če sem dobro pripravljen na tekmo, ne bi smel teren oziroma podlaga igrati pretirane vloge. Svetovno prvenstvo je malce drugačna tekma kot svetovni pokal, načeloma res štejejo samo kolajne, v prvi vrsti bom skoncentriran na svojo smučarijo in, če bom pokazal tisto, kar znam, pa na koncu ne bom med tri, ampak bom šesti, deseti, še vedno to ne bo konec sveta," je prepričan.

Zaradi zamude v Garmischu ob dobro številko

Na zadnjem veleslalomu v Garmischu so ga zaradi zamujenega zbora tekmovalcev kaznovali z odvzemom startnega mesta, ni startal v prvi jakostni skupini, ampak po prvi trideseterici. "Znan sem po tem, da sem zelo točen, so me še prijatelji 'hecali', da kadar se dobimo, se udeležim druženja vedno prekmalu, na take stvari pa zamudim. Res je, da sem zamudil na zbor za dve minuti, na žrebanje številk nisem zamudil. Je pa tudi mene presenetilo, da so se tako odzvali in da sem dobil tako drastično kazen, kljub temu da bi lahko bil na žrebanju. Prepozno smo šli iz hotela in se nam ni izšlo, ne po moji krivdi. Naš šofer je bil kriv," je neljubi dogodek opisal Kranjec.

"Tisti večer, ko sem izvedel, mi je bilo težko, bil je šok, pripravljen sem bil na dobro številko in vsi vemo, da v smučanju startna številka veliko pomeni in da sem veliko garal, da sem se uvrstil v prvo petnajsterico. Me je prizadelo, potem se pa moraš sprijazniti, na samem startu nisem pretirano o tem razmišljal," je dodal.

Glavna favorita Hirscher in Pinturault

Pri moških je zadnja tri veleslaloma na svetovnih prvenstvih dobil Američan Ted Ligety, ki pa letos zaradi poškodbe manjka. Prva favorita za moško zmago sta Avstrijec Marcel Hirscher in Francoz Alexis Pinturault. Hirscher ima v skupnem seštevku veleslaloma 94 točk naskoka pred Pinturaultom. Pinturault je letos dobil tri veleslalome, Hirscher pa je slavil na dveh, tudi na zadnjem konec januarja v Garsmichu. Eno zmago ima tudi Francoz Matieu Faivre, ki je v specialnem seštevku discipline tretji.

T. J.