Lampičeva in Višnarjeva osmi v ekipnem šprintu; Šimenc in Lampič 13.

Drugo zlato za Fallo

26. februar 2017 ob 13:53,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 15:25

Lahti - MMC RTV SLO/STA

Norvežanki Maiken Caspersen Falla in Heidi Weng sta v ekipnem tekaškem šprintu upravičili vlogo favoritinj in zanesljivo osvojili zlato kolajno. Med moškimi sta slavila Rusa Sergej Ustjugov in Nikita Krijukov.

Rusinji Julija Belorukova in Natalija Matvejeva sta zaostali pet sekund, v napetem boju s Švedsko pa sta bron osvojili Američanki Sadie Bjornsen in Jessica Diggins.

Anamarija Lampič in Katja Višnar sta z zaostankom dobrih 48 sekund zasedli osmo mesto, kar je nekoliko manj od želja. V slovenskem taboru so pričakovali, da se bosta bolj približali petemu mestu, ki je do zdaj najboljša slovenska uvrstitev na svetovnih prvenstvih v tej disciplini. Slovenki sta v finalu prehiteli Poljsko in Italijo, poleg dobitnic odličij pa so ju prehitele še Švedska, Finska, Nemčija in Švica.

Ekipni šprint na prvenstvih prirejajo od leta 2005, Norvežanke so v Lahtiju osvojile tretji naslov, Falla pa je na tem prvenstvu postala prva tekmovalka z dvema zlatima kolajnama, saj je zmagala tudi v šprintu posameznic.

Šimenc in Lampič 13.

Zmagovalca v moški konkurenci sta Rusa Sergej Ustjugov in Nikita Krijukov. Rusa sta izkoristila napako Finca Iiva Niskanena in Norvežana Emila Iversena, ki sta se v boju za zmago v zadnjem zavoju zapletla v padec.

Srebro sta na koncu osvojila Italijana Dietmar Nöckler in Federico Pellegrino, Finca Livo Niskanen in Sami Jauhojaervi pa sta se le dokopala do brona.

Miha Šimenc in Janez Lampič sta izpadla v polfinalu, na koncu sta zasedla 13. mesto.

SMUČARSKI TEKI (Ž), šprint ekipno Končni vrstni red: 1. NORVEŠKA 20:20,56 Falla/Weng 2. RUSIJA +5,56 Belorukova/Matvejeva 3. ZDA 18,38 Bjornsen/Diggins 4. ŠVEDSKA 18,57 Ingemarsdotter/Nilsson 5. FINSKA 23,02 Niskanen/Saarinen 6. NEMČIJA 29,53 Böhler/Fessel ... 8. SLOVENIJA 48,48 Lampič/Višnar

SMUČARSKI TEKI (M), šprint ekipno Končni vrstni red: 1. RUSIJA 17:40,69 Krijukov/Ustjugov 2. ITALIJA +2,14 Noeckler/Pellegrino 3. FINSKA 8,64 Jauhojaervi/Niskanen 4. NORVEŠKA 18,42 Klaebo/Iversen 5. ZDA 23,58 Hamilton/Bjornsen 6. KANADA 27,02 Harvey/Valjas ... 13. SLOVENIJA 19,60 Šimenc/Lampič

M. R.