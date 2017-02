Na tekmi na srednji skakalnici bratje Prevc in Damjan

Le Peter Prevc na prvem treningu v koraku z najboljšimi

23. februar 2017 ob 16:52,

zadnji poseg: 23. februar 2017 ob 19:11

Lahti - MMC RTV SLO

Skakalci so na svetovnem prvenstvu v Lahtiju opravili prve tri serije za trening, na katerih je bil od Slovencev daleč najboljši Peter Prevc.

Nosilec treh medalj z nordijskih prvenstev, ki je na zadnji tekmi pred prvenstvom v Pjongčangu na srednji napravi zasedel četrto mesto, je bil v prvi seriji še nekoliko zadržan, v drugi in tretji pa je zasedel peto mesto in potrdil, da bo na Finskem glavni slovenski adut. Preostali so zaostali za najboljšimi. Prvi trening bi morali opraviti v sredo, toda zaradi vremenskih razmer so ga prestavili na četrtek.

Lanišek ostal brez nastopa

Na srednji napravi bo tekma v soboto ob 16.30, v petek ob 13.30 pa so na sporedu kvalifikacije. Goran Janus je po treh serijah za trening določil ekipo za tekmo. Domen Prevc, ki je imel na treningih veliko težav, ima mesto na tekmi tako kot Peter že zagotovljeno, ob njima pa si bosta v kvalifikacijah nastop skušala zagotoviti še Cene Prevc in Jernej Damjan. Izpadel je Anže Lanišek, ki si je mesto v Lahtiju priboril z dobrimi nastopi v Pjongčangu, kjer je bil na srednji napravi drugi najboljši Slovenec, na veliki pa je celo zasedel četrto mesto.

V prvi seriji za trening je bil najboljši Poljak Dawid Kubacki (92,5 m), drugo mesto pa sta si razdelila njegov rojak Maciej Kot (93,5 m) in Norvežan Johann Andre Forfang (93,0 m). Slovenci niso bili v ospredju. S 87,0 m je bil Peter Prevc 27., 35. je bil Cene Prevc (86,5 m), 36. Jernej Damjan (86,5 m), 49. Anže Lanišek (83,5 m), 56. pa Domen Prevc (82,0).

Daljava dneva uspela Eisenbichlerju

Druga serija je pripadla Avstrijcu Manuelu Fettnerju (97,0 m), drugi je bil Poljak Kamil Stoch (96,5 m), tretji pa Kubacki (95,0 m). Peter Prevc je bil s 94,5 m peti, ostali pa so znova bili v ozadju. Damjan (90,0 m) je zasedel 30. mesto, 38. je bil Lanišek (88,0 m), Cene Prevc (86,5 m) 48., Domen Prevc (82,5 m) pa 64.

V tretji seriji je bil Peter Prevc prav tako peti. Skočil je 97,5 m, kar je bila tretja daljava treninga. Najboljši je bil z 98,5 m Nemec Markus Eisenbichler, ki je postavil daljavo dneva. Najbolj se mu je približal rojak Stephan Leyhe z 98,0 m, s 95,5 m pa je bil tretji Avstrijec Michael Hayböck. Drugi najboljši Slovenec je bil Cene Prevc (93,5 m) na 26. mestu, Lanišek (89,5 m) je bil 34., Damjan (89,0 m) 38., Domen Prevc (83,0 m) pa 57.

Skakalci se bodo za medalje borili tudi v nedeljo, ko je na sporedu mešana tekma. V ekipi bosta po dva skakalca in dve skakalki.

Prva serija treninga: daljave točke 1. D. KUBACKI POL 92,5 62,8 2. M. KOT POL 93,5 62,6 . J. A. FORFANG NOR 93,0 62,6 ... 27. P. PREVC SLO 87,0 53,0 35. C. PREVC SLO 86,5 50,4 36. J. DAMJAN SLO 86,5 50,3 49. A. LANIŠEK SLO 83,5 46,9 56. D. PREVC SLO 82,0 42,7 Druga serija treninga: daljave točke 1. M. FETTNER AVT 97,0 69,4 2. K. STOCH POL 96,5 67,5 3. M. KOT POL 95,0 65,9 4. M. EISENBICH. NEM 95,0 65,6 5. P. PREVC SLO 94,5 65,1 ... 30. J. DAMJAN SLO 90,0 54,1 38. A. LANIŠEK SLO 88,0 51,1 48. C. PREVC SLO 86,5 47,8 64. D. PREVC SLO 82,5 40,5 Tretja serija treninga: daljave točke 1. M. EISENBICH. NEM 98,5 76,3 2. S. LEYHE NEM 98,0 75,0 3. M. HAYBÖCK AVT 95,5 74,7 4. A. WELLINGER NEM 93,0 74,5 5. P. PREVC SLO 97,5 74,0 ... 26. C. PREVC SLO 93,5 61,6 34. A. LANIŠEK SLO 89,5 58,8 38. J. DAMJAN SLO 89,0 58,0 57. D. PREVC SLO 83,0 50,0

