Janus: V Lahtiju nismo osvajali stopničk, zato je to velik izziv

V igri za medalje vsaj od šest do osem skakalcev

20. februar 2017 ob 12:16

Lahti - MMC RTV SLO

Glede na napovedi bo v Lahtiju tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu na skokih pomembno vlogo odigral veter. "Treba bo skakati brez napak in imeti tudi nekaj sreče," je dejal Goran Janus.

Na Finskem se bo v sredo začelo prvenstvo, na katerem bodo v skakalnem delu podelili pet kompletov medalj. Lahti sedmič gosti najboljše nordijske športnike, slovenski pa se s tega prizorišča še niso vrnili z odličjem. Tudi v zadnjih letih, ko so slovenski skoki najuspešnejši do zdaj, pa jim zares vrhunskih izidov ni uspelo doseči le na napravi v skakalnem centru Salpausselkä. Slovenija je do zdaj osvojila po en bron na ekipnih tekmah na veliki in na srednji napravi. Leta 2005 je bil v Oberstdorfu Rok Benkovič prvak na srednji skakalnici, pred štirimi leti pa je v Val di Fiemmeju Peter Prevc osvojil srebro in bron. Na istem prizorišču je leta 1991 svetovni prvak postal Franci Petek.

"Glede na to, da so na svetovnih prvenstvih mogoča presenečenja, obenem pa v zadnjih letih na primer v Lahtiju nismo osvajali stopničk, je to prvenstvo velik izziv," je pred odhodom na Finsko povedal Janus. Glavni trener slovenskih skakalcev je izpostavil tudi veter, ki tolikokrat v Lahtiju kroji razpored: "Če govorimo konkretno o ciljih, je na posamičnih tekmah to ena uvrstitev do šestega mesta, obenem še eden do 15. in eden do 30., na ekipni in na mešani tekmi pa do petega mesta. Seveda želja je medalja. Če malce obrnem zgodbo, pa dobro poznamo Lahti in vemo, kakšne so vetrovne razmere. Take so tudi napovedi. Treba bo skakati brez napak, obenem pa imeti tudi nekaj sreče."

V soboto so skakalci šele prišli z azijske turneje, kjer je Peter Prevc v Saporu zmagal, v Pjongčangu pa je bil na olimpijski generalki tik pod odrom za zmagovalce. "Peter se že nekaj časa dviguje, pa potem malce niha, ampak je poleg. To je najpomembneje. Dosegel je 22. zmago v svetovnem pokalu. Je pa vrh zelo širok. Te naprave so majhne, tako 90- kot tudi 120-metrska. Razlike bodo zares majhne in bo trd boj. Ne smemo si privoščiti napak, majhno še, grobih pa res ne," je dejal Janus, ki v krogu favoritov za medalje vidi od šest do osem skakalcev, prepričan pa je, da je med njimi vsaj en Slovenec.

Lanišek v Pjongčangu do vstopnice za SP

Na veliki olimpijski napravi v Južni Koreji je navdušil Anže Lanišek, ki je s četrtim mestom izenačil najboljšo uvrstitev v karieri. Janus je sicer že pred odhodom v Azijo razkril ekipo za Lahti, ki pa jo je potem malce priredil. Tako se je potnikom pridružil Domžalčan, Jurij Tepeš pa bo izpustil srednjo napravo in se bo priključil v nadaljevanju: "Lanišek me je lepo presenetil. Do petka je bilo treba oddati seznam potnikov. Imeli smo možnost še šestega skakalca in tako je bilo, kar zadeva mene, to mesto odprto, nismo pa o tem na glas govorili. Anže je to izkoristil."

Poleg Petra in Laniška bodo za nastop na srednji skakalnici kandidirali še Jernej Damjan, Domen in Cene Prevc, Janus pa ob tem dodaja: "Mislim, da so, če pogledamo, kakšna je forma v zadnjih dneh in kako so skakali na azijski turneji, stvari jasne, kdo bo nastopil na tekmi." V torek se bo Janus ekipo popeljal proti Lahtiju, kjer bodo skakalci nastopili z novimi dresi. Kot pravi glavni trener, je dovolj časa do prve tekme, da bodo opremo preizkusili. Zato bodo tudi skakali že na prvem uradnem treningu, ki bo v sredo, čas od prihodu iz Azije pa so izkoristili za počitek, saj je regeneracija ob napornem ritmu številnih potovanj tudi zelo pomembna.

Skrita želja skakalk tudi prva medalja

Petič se bodo za medalje svetovnega prvenstva pomerile skakalke, ki bodo tretjič nastopile tudi na mešani tekmi, kjer nastopajo dva skakalca in dve skakalki. Slovenke medalje še nimajo, letos sicer rezultati niso tako dobri kot lani, bo pa glavni adut Ema Klinec, ki je v zadnjem času v dobri formi in blizu svetovnega vrha. "Upam, da ne bomo imeli več težav z boleznijo. Želimo si, da bo veter ugoden. Kar pa zadeva cilje, pa si želimo izboljšati izide iz Faluna (11. mesto Katje Požun, op. p.), tako da bi se ena uvrstila med šest, ena še med deset, preostali dve pa med 20. Vsi pa si želimo še višje in naj ostane neka skrita ali tiha želja boljša uvrstitev od tega šestega mesta," je povedal trener ženske ekipe Stane Baloh.

Na prvenstvo so že v ponedeljek odpotovale Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Maja Vtič, ki je zdaj še zadnja dobila virozo. Dekleta se bodo prve spustile po skakalnici. Posamična tekma jih čaka že v petek ob 16.30, v nedeljo ob 16.30 pa bo tekma mešanih ekip. Vmes se bodo v soboto ob 16.30 za medalje na srednji napravi merili skakalci.

Okrevanje Kranjca poteka po načrtu

Pred odhodom je reprezentančne kolege pozdravil Robert Kranjec. Najizkušenejši slovenski skakalec, ki je skupaj s Petrom Prevcem, Tepešem in Damjanom leta 2011 v Oslu na ekipni tekmi skočil do bronaste medalje, okreva po poškodbi. "Vsem želim, da naredijo čim boljše skoke, in veliko sreče s pogoji. Navijal bom in upam, da jim pošljem čim več SMS-ov s čestitkami," je povedal. O rehabilitaciji pa dejal: "Za zdaj gre vse po načrtu. Čez dva tedna se bom ob ponedeljkih in torkih pridružil ekipi, a bodo treningi še malce prilagojeni. Po 20. tednu naj bi začel močnejše treninge in tudi skoke. Zdaj imam šele nekaj dni dovoljenje za tek. Počasi. Načrt je, da grem maja prvič na skakalnico, bo pa pri tem glavno besedo imel kirurg, ko se bomo odločili na podlagi testov, ki jih bom naredil."

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik