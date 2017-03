Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Članica slovenske štafete je tudi Anamarija Lampič. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ženska štafeta ogrevanje pred večernimi skoki

Nastopa tudi ženska štafeta

2. marec 2017 ob 13:50

Lahti - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Lahtiju bodo danes podelili dva kompleta medalj - ženskim tekaškim štafetam in skakalcem na veliki napravi. Prve so v akciji ženske.

Med 16 ekipami je tudi slovenska, ki bo nastopala v postavi Anamarija Lampič, Katja Višnar, Lea Einfalt in Alenka Čebašek. Naslov branijo Norvežanke, Slovenke so bile takrat desete. Tekma se bo začela ob 14. uri. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

Skakalce prva serija čaka ob 17.30, na tekmi pa bodo nastopili tudi vsi štirje Slovenci. Ti se v kvalifikacijah niso najbolje znašli, saj je bil Jernej Damjan 25. med kvalifikanti, Anže Lanišek 30., Jurij Tepeš pa 36. Prvi slovenski adut bo Peter Prevc, ki je imel nastop na tekmi že zagotovljen. Z daljavo 127,5 metra je bil drugi najdaljši.

Prenos se bo začel ob 17. uri.

R. K.