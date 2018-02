Poudarki Kamil Stoch skočil v rumeno majico

Prevc na treningu napovedal precej več

Johann Andre Forfang je v obeh serijah postavil najdaljšo daljavo. Foto: EPA Najboljša uvrstitev Nejca Dežmana ostaja 7. mesto iz Sapora 2014. Foto: EPA Richard Freitag je izgubil rumeno majico. Foto: EPA

Spet zmaga na Norveško, v deseterici tokrat Dežman

Na odru za zmagovalce dva Poljaka

4. februar 2018 ob 08:16,

zadnji poseg: 4. februar 2018 ob 12:14

Willingen - MMC RTV SLO

Tudi drugo tekmo smučarjev skakalcev v Willingenu je dobil Norvežan, na zadnji preizkušnji pred olimpijskimi igrami je bil najboljši Johann Andre Forfang.

Drugo mesto je osvojil Kamil Stoch, Poljak je s tem prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Nosilec rumene majice Richard Freitag je imel neposrečeno tekmo. V prvi seriji je imel najslabše razmere, kar ga je peljalo na 17. mesto, v finalu pa je izgubil še 11 mest in osvojil samo tri točke. Uspešen poljski dan je s tretjim mestom dopolnil Piotr Zyla.

Slovenski skakalci so spet prikazali dobro ekipno predstavo, saj je pet tekmovalcev osvojilo točke, spet pa je manjkala pika na i v boju za stopničke. Najboljši je bil tokrat Nejc Dežman, ki je osvojil sedmo mesto. Po polovici tekme je bil četrti, za odrom pa je takrat zaostajal samo za desetinko točke.

Točke so osvojili še Jernej Damjan (14. mesto), Anže Semenič (15.), Tilen Barton (17.) in Peter Prevc (20.). Najstarejši od bratov Prevc je spet prikazal toplo-hladno formo. V seriji za trening je bil namreč najboljši Slovenec, dosegel je tretji najboljši izid, nato pa se komaj uvrstil v finale, saj je v prvi seriji dosegel šele 28. izid. Brez točka sta ostala Žiga Jelar in Timi Zajc.

Daljave Slovencev T S1 S2 Nejc DEŽMAN 139,5 142,5 132,5 Žiga JELAR 118,5 127,0 Timi ZAJC 138,5 122,0 Tilen BARTOL 135,5 128,5 139,0 Anže SEMENIČ 136,5 141,0 128,5 Peter PREVC 141,5 128,5 132,5 Jernej DAMJAN 131,5 130,0 132,5



Opomba: V stolpcu T so daljave na treningu, v S1 in S2 pa v serijah za tekmo.

Skakalce zdaj čaka selitev v Južno Korejo, kjer bodo v petek odprli olimpijske igre, a že dan prej bodo na sporedu kvalifikacije na srednji napravi.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. FORFANG NOR 147,5/144,5 271,4 2. K. STOCH POL 145,5/140,5 269,4 3. P. ZYLA POL 142,0/138,5 245,1 4. R. JOHANSSON NOR 137,0/140,5 243,0 5. D.-A. TANDE NOR 136,5/138,5 240,5 6. M. EISENB. NEM 140,0/134,0 236,7 7. D. KUBACKI POL 138,0/133,5 236,6 8. M. KOT POL 142,0/133,5 236,2 9. N. DEŽMAN SLO 142,5/132,5 235,6 10. A. WELLINGER NEM 136,0/138,0 233,1 ... 14. J. DAMJAN SLO 130,0/132,5 223,1 15. A. SEMENIČ SLO 141,0/128,5 222,2 17. T. BARTOL SLO 128,5/139,0 219,6 20. P. PREVC SLO 128,5/132,5 206,6 32. Ž. JELAR SLO 127,0 95,4 41. T. ZAJC SLO 122,0 85,4

Po prvi seriji: daljave točke 1. J. FORFANG NOR 147,5 139,9 2. K. STOCH POL 145,5 135,7 3. D. KUBACKI POL 138,0 127,6 4. N. DEŽMAN SLO 142,5 127,5 5. M. EISENB. NEM 140,0 127,4 6. P. ZYLA POL 142,0 126,5 7. H. GRANERUD NOR 142,5 125,7 8. A. FANNEMEL NOR 143,0 124,9 9. M. KOT POL 142,0 122,8 10. A. SEMENIČ SLO 141,0 122,4 18. J. DAMJAN SLO 130,0 112,1 26. T. BARTOL SLO 128,5 100,1 28. P. PREVC SLO 128,5 98,9 32. Ž. JELAR SLO 127,0 95,4 41. T. ZAJC SLO 122,0 85,4 Po 16. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 863 2. R. FREITAG NEM 820 3. A. WELLINGER NEM 736 4. D. A. TANDE NOR 710 5. J. A. FORFANG NOR 529 6. R. JOHANSSON NOR 448 7. S. KRAFT AVT 444 8. D. KOBAJAŠI JAP 434 9. A. FANNEMEL NOR 416 10. D. KUBACKI POL 415 15. J. DAMJAN SLO 301 17. P. PREVC SLO 282 18. A. SEMENIČ SLO 241 23. T. BARTOL SLO 141 28. T. ZAJC SLO 84 36. N. DEŽMAN SLO 33 39. Ž. JELAR SLO 36 41. D. PREVC SLO 31

