Šporn in Perko samoplačnika, Valenčič v trenerski vlogi

Proračun načrtovan v višini 2,1 milijona evrov

29. maj 2017 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zbor panoge za alpsko smučanje je potrdil reprezentance in načrt dela za sezono 2017/18. Tudi to poletje bo Ilka Štuhec z moško ekipo trenirala v Čilu.

V ženski ekipi za svetovni pokal, ekipi A, bodo poleg Ilke Štuhec, še Ana Drev, Ana Bucik, Maruša Ferk, Tina Robnik in Meta Hrovat. Dekletom se bo na treningih s svojim finančnim vložkom pridružila srbska reprezentantka Nevena Ignjatović. Brez mesta v ekipi A sta ostali Vanja Brodnik in Katarina Lavtar, ki nista dosegli zastavljenih ciljev in ne izpolnjujeta meril za uvrstitev v reprezentanco. Brodnikova je napovedala tekmovalno slovo, medtem ko se bo Lavtarjeva posvetila študiju.

Poljšak namesto Brezavščka

Odgovorni trener ženske ekipe za svetovni pokal bo še naprej ostal Denis Šteharnik, trenerja za hitre discipline Aleša Brezavščka pa bo zamenjal Sergej Poljšak. Na preizkusu je tudi nov kondicijski trener Dani Ošep.

Moška ekipa za svetovni pokal gre v olimpijsko sezono nespremenjena. Klemen Bergant ostaja glavni trener na tehnične ekipe A, v kateri sta Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Peter Pen bo še naprej vodil ekipo za hitre discipline z Boštjanom Klinetom, Martinom Čaterjem, Klemenom Kosijem in Miho Hrobatom.

Andrej Šporn, Rok Perko in Tilen Debelak se bodo Penovi zasedbi na pripravah lahko pridružili, prav tako se bodo lahko kvalificirali na tekme, ampak s svojim finančnim vložkom, torej samoplačniško.

Nekoč najboljši slovenski slalomist Mitja Valenčič, ki je kariero končal marca 2014, bo pomočnik odgovornemu trenerju v moški ekipi za evropski pokal Rastu Ažnohu.

Smukačem bodo v pomoč fizioterapevti

Člani smukaške ekipe se bodo v novi sezoni lahko zanašali na stalno podporo treh fizioterapevtov. Za kondicijsko pripravo moške ekipe bo skrbela Nika Radjenovič. Erik Furlan bo fizioterapevt pri moški ekipi za tehnične discipline, ki bo priprave na snegu v skladu s predlaganim načrtom opravila v argentinski Ushuaii, kjer bodo trenirali tudi Italijani in Francozi.

V Argentino se bodo odpravile tudi članice ženske ekipe, vendar brez zadnjo zimo sijajne Ilke Štuhec, ki se bo tako kot lani poleti pridružila moški ekipi za hitre discipline na pripravah v La Parvi v Čilu.

Proračun: 2,1 milijona evrov

Odhodki za naslednjo zimo so postavljeni na vrednosti 2.112.600 evrov, je predstavil Verdnik. Proračun bo višji kot za minulo sezono, v kateri jim je uspelo pridobiti približno 1,9 milijona evrov sredstev. Zbor panoge finančnega poročila za sezono 2016/17 in finančnega načrta za sezono 2017/18 še ni potrdil, saj (kot sta pojasnila predsednik zbora Iztok Klančnik in vodja panoge Miha Verdnik) še nimajo vseh finančnih parametrov.

Obveznosti za nazaj do tretjih oseb je še za 160.000 evrov. Stare dolgove so zmanjšali za 200.000 evrov, prav tako jih smučarska zveza bremeni za prispevek 12.000 evrov za deficitarne panoge. Klančnik je predstavnikom klubov do 12. junija, ko bo tudi seja Izvršilnega odbora SZS-ja, obljubil prave podatke z vsemi zneski za sezono nazaj in sezono naprej.

T. O.