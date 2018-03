Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Kamil Stoch bo v nedeljo branil rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. Pred Richardom Freitagom ima 43 točk naskoka, do konca pa je le še sedem posamičnih tekem. Foto: EPA Tilen Bartol je bil najboljši med Slovenci. Foto: EPA Sorodne novice Peter Prevc bo izpustil Lahti, trener Janus zbolel Dodaj v

Stoch zadržal olimpijsko formo, Semenič brez nedeljske tekme

V soboto ekipna tekma

2. marec 2018 ob 19:23

Lahti - MMC RTV SLO

Na prvi posamični tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih po olimpijskih igrah v Pjongčangu bo v nedeljo v Lahtiju nastopilo pet Slovencev.

V kvalifikacijski seriji je bil najboljši od šesterice Tilen Bartol, ki je skočil 124,5 metra, kar je bilo dovolj za 10. mesto. Jernej Damjan je s 122 metri zasedel 17. mesto, Anže Lanišek pa je bil s 117 metri na 31. mestu. Na tekmo sta se prebila tudi Domen Prevc s 114 m ter Nejc Dežman s 112,5 m, zasedla pa sta 42. in 45. mesto. Prekratek je bil Anže Semenič, ki je pristal pri 105 m in končal na 52. mestu.

Za daljavo dneva je poskrbel olimpijski prvak Kamil Stoch. Poljak je s 134,5 metra kvalifikacije zanesljivo dobil.

Na treningu je imel Lanišek v prvi seriji s 132 metri prvo daljavo in tretjo oceno, v drugi pa je imel s 126 metri peto daljavo in 14. oceno. Obe seriji je po točkah dobil Stoch, ki je skočil 129 in 127 metrov.

V soboto bo v Lahtiju ekipna tekma, prva serija se bo začela ob 16.30, v nedeljo pa se bo posamična preizkušnja začela ob 15.30. Prenos obeh tekem bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Kvalifikacije: daljave točke 1. K. STOCH POL 134,5 146,7 2. D. KUBACKI POL 130,5 142,9 3. M. EISENBICHLER NEM 128,0 139,6 4. S. LEYHE NEM 127,5 134,9 5. K. GEIGER NEM 128,0 132,8 6. S. KRAFT AVT 124,0 132,5 7. A. WELLINGER NEM 123,0 131,8 8. A. STJERNEN NOR 125,0 130,5 9. M. KOT POL 121,5 128,8 10. T. BARTOL SLO 124,5 128,6 17. J. DAMJAN SLO 122,0 124,6 33. A. LANIŠEK SLO 117,0 114,1 42. D. PREVC SLO 114,0 109,5 45. N. DEŽMAN SLO 112,5 106,3 ------- brez nastopa na tekmi: -------- 52. A. SEMENIČ SLO 105,0 94,2

A. G.