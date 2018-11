Galina Višnevskaja je bila lani v skupnem seštevku svetovnega pokala 30. Foto: EPA Dodaj v

IBU suspendiral devet kazahstanskih biatloncev

Odločitev povezana z racijo avstrijskih organov pregona

22. november 2018 ob 18:58

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna biatlonska zveza je začasno suspendirala devet kazahstanskih tekmovalcev – med njimi so tudi nekateri olimpijci – zaradi sumov o nedovoljenem početju.

Do nadaljnjega tako na nobenem od tekmovanj pod okriljem IBU-ja ne bodo smeli nastopati Galina Višnevskaja, Alina Rajkova, Darja Klimina Usanova, Olga Poltoranina, Jan Savicki, Maksim Braun, Ana Kistanova, Anton Pantov in Vasilij Potkoritov.

IBU je v kratkem sporočilu za javnost zapisal le, da so deveterico začasno suspendirali zaradi sumov nepravilnosti, zaradi katerih potekajo kriminalistične preiskave v Avstriji in Italiji. Krovna zveza bo suspendiranim omogočila, da pojasnijo svojo plat zgodbe oziroma da pojasnijo, kaj se je zgodilo, potem pa bo odločala o nadaljnjih ukrepih.

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je odločitev o suspenzu povezana z racijo avstrijskih organov pregona v taboru kazahstanskih športnikov med svetovnim prvenstvom v Hochfilznu leta 2017. Preiskavo so takrat v Avstriji sprožili, ker je pred tem priča na neki bencinski črpalki na Tirolskem opazila, da so potniki v kombiju v smeti odvrgli večjo škatlo, v kateri so pozneje našli uporabljene injekcijske igle, pribor za infuzije, pa tudi akreditacije s tekmovanj.

T. J.