Pokljuka bo od te do naslednje nedelje prvič po 26 letih gostila uvod v sezono svetovnega pokala v biatlon. Foto: www.alesfevzer.com Tomas Globočnik in Marjan Fortin bosta kot običajno komentirala biatlon, katerega sezona se letos začne na Pokljuki, zaključi pa marca v Oslu na Holmenkollnu. Foto: Sandi Fišer Velika čast, da je mednarodna biatlonska zveza dodelila začetek sezone Pokljuki. Skoraj po pravilu se je večina sezon začela v Östersundu. Globočnik o pomenu štarta sezone na Pokljuki. Jakov Fak ostaja prvi adut slovenske biatlonske reprezentance, zlasti po lanski uspešni vrnitvi med najboljše. Foto: www.alesfevzer.com Težko je v tej bazi najti veliko dobrih tekmovalk, kar se ne nazadnje kaže tudi v smučarskem teku. Verjetno smo obsojeni, da bomo le vsake toliko dobili tekmovalko, ki bo lahko segla visoko. Je pa zanimivo, da je v mladih kategorijah izjemno zanimanje za biatlon, in v prihodnjih letih bo treba to izkoristiti. Fortin o ženskem biatlonu Martin Fourcade je osvojil že zadnjih osem velikih kristalnih globusov. Se lahko vladavina Francoza letos konča? Foto: EPA POKLJUKA, spored Nedelja ob 12.00:

Posamična mešana štafeta

Ob 14.30:

Mešana štafeta, 2x6 + 2x7,5 km

Sreda ob 14.15: Posamična tekma, 20 km (M)

Četrtek ob 14.15: Posamična tekma, 15 km (Ž)

Petek, 7. decembra, ob 14.15: Šprint, 10 km (M)

Sobota, 8. decembra, ob 14.15: Šprint, 7,5 km (Ž)

Nedelja, 9. decembra, ob 11.45: Zasledovalna tekma, 12,5 km (M)

Nedelja, 9. decembra, ob 11.45: Zasledovalna tekma, 12,5 km (M)

Ob 14.45: Zasledovalna tekma, 10 km (Ž)

"Najpomembnejše je, da je Fak letošnjo sezono pričakal popolnoma zdrav"

Komentatorja TV Slovenije pred začetkom biatlonske sezone

1. december 2018 ob 07:15

Pokljuka - MMC RTV SLO

Pred 115 dni dolgo sezono v biatlonski karavani, ki se s tekmama mešanih dvojic in mešanih štafet začenja v nedeljo na Pokljuki, smo se pogovarjali s komentatorjem TV Slovenije Marjanom Fortinom ter strokovnim sodelavcem Tomasom Globočnikom.

In res lahko nestrpno pričakujemo začetek nove biatlonske sezone z vrhuncem, svetovnim prvenstvom v Östersundu na Švedskem. In kdo ve, morda se bomo lahko 24. marca veselili novih uspehov slovenskih tekmovalcev, ko bo Holmenkollen oz. Oslo gostil zaključek svetovnega pokala v biatlonu.

Neposredni prenos prve biatlonske preizkušnje v sezoni 2018/19 lahko v nedeljo od 11.45 dalje spremljate na TV SLO 2.



Pokljuka gosti podaljšan uvod sezone, kaj to pomeni za razvoj prizorišča pred svetovnim prvenstvom leta 2021?

Marjan Fortin: 22. svetovni pokal na Pokljuki, tradicija je dolga. Prireditelji so izkušeni, dopolnjujejo svoje vrste in so dovolj pripravljeni, da jih ne more nič presenetiti. Letos so opravili veliko delo, ko so že lani pripravili zadostno zalogo snega. Do take organizacije pride, ko službe delujejo res dobro, od vodij tekmovanja, prostovoljcev pa vse do pomoči vojske. Je pa ta prireditev že ena izmed generalk pred prihajajočim svetovnim prvenstvom, tako da lahko rečemo, da Pokljuka že letos preizkuša svoje službe ter delovanje pred velikim tekmovanjem leta 2021.

Tomas Globočnik: Velika čast, da je mednarodna biatlonska zveza dodelila začetek sezone Pokljuki. Skoraj po pravilu se je večina sezon začela v Östersundu, po 26 letih pa se uvod znova seli na Pokljuko, kar je zagotovo veliko priznanje.

Uroš Velepec, povratnik v reprezentanci. Kaj lahko prinese s svojo vrnitvijo na trenersko mesto?

MF: Vsekakor se je Uroš s svojim delom v preteklih letih dokazal kot eden najboljših trenerjev. Izjemen trener, ki spremlja vse novosti glede treninga ter je strikten pri svojem delu. Zagovarja trdo delo ter s svojim pristopom in zahtevnostjo motivira tekmovalce do želenega uspeha. Pomembno je, da mu tekmovalci zaupajo, in trenerju, ki je dosegel že take rezultate, zagotovo gre zaupati. Z njegovo vrnitvijo na trenersko mesto je biatlonska zveza naredila eno največjih stvari v korist slovenski biatlonski reprezentanci.

TG: Uroš zelo dobro pozna ekipo ter prav tako sistem dela. Veliko dobrih rezultatov so slovenski biatlonci dosegli pod njegovim vodstvom. Upam ter verjamem, da je bil trening pravilno tempiran, zagotovo izkušnje so na strani Uroša, in mislim, da je zadeva lahko samo pozitivna.

Problematika ženske reprezentance. V boj samo z Urško Poje in Polono Klemenčič.

MF: Baza tekmovalk je eden izmed največjih problemov v slovenski reprezentanci. Težko je v tej bazi najti veliko dobrih tekmovalk, kar se ne nazadnje kaže tudi v smučarskem teku. Verjetno smo obsojeni, da bomo le vsake toliko dobili tekmovalko, ki bo lahko segla visoko. Je pa zanimivo, da je v mladih kategorijah izjemno zanimanje za biatlon, in v prihodnjih letih bo treba to izkoristiti. Dobiti žensko reprezentanco, in to močno, bo izredno težko, tako da se bomo še dolgo spominjali časov med dvema olimpijskima obdobjema po letu 1998, ko smo imeli zares močno žensko reprezentanco.

TG: Vedno ko gre dobro, se premalo razmišlja za naprej, kaj bo čez nekaj let. Kajti doba tekmovalca je omejena. Trenutno praktično nastopamo samo z ekipo mladink. Treba bo počakati, gre za menjavo generacije. Upamo, da so punce dovolj talentirane, da bodo lahko v naslednjih letih prišle v stik s svetovno elito.

Fak je pred sezono dobro pripravljen, kako visoko lahko poseže v letošnji sezoni?

MF: Veseli dejstvo, da se je lani Jakov po dveh letih, ko je imel številne težave z boleznimi, vrnil na najlepši možni način. Tri uvrstitve na stopničke je začinil še s srebrom na olimpijskih igrah, ko se je vrnil pod okrilje Uroša Velepca, s katerim sta se odlična ujela. Najbolj pomembno pa je, da je Jakov letošnjo sezono pričakal popolnoma zdrav. Veselimo se lahko nove sezone in upamo na najboljše, da bo posegel po najvišjih mestih, česar je zagotovo sposoben in kar je ne nazadnje pokazal že v lanski sezoni.

TG: Lahko poseže najvišje. Jakov ima tisto, kar si vsak tekmovalec želi, kar mu je bilo dano od narave, fizične sposobnosti. Ima glavo, ima psiho. Letos tudi sezona brez bolezni, v celoti realizirana, tako da lahko gledamo samo pozitivno. Prve tekme bodo samo tipanje. Sem pa prepričan, da bo kmalu tam, kjer si zasluži, in to je zagotovo čisto pri vrhu.

V lanski sezoni je bil pri moških najboljši Martin Fourcade, pri dekletih Kaisa Makarainen. Kdo največ obeta letos?

MF: Težko je govoriti o napovedih. Tudi tekme na Pokljuki še ne bodo pokazale pravega razmerja. Martin Fourcade je na sezono ponovno pripravljen odlično, za njim pa prihaja veliko tekmovalcev, ki ga bodo želeli prehiteti. Med njimi so Jakov Fak, Simon Schempp, Anton Šipulin, Arnd Peiffer, Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Sebastian Samuelson in celotna reprezentanca Švedske, ki bo še dodatno motivirana zaradi domačega SP-ja. Vsi pa so istega mnenja, da bo težko prehiteti Martina Fourcada, ki prestavlja mejnike v moškem biatlonu. Pri dekletih je bil lani globus odločen šele na zadnji tekmi. Tako Kaisa Makarainen kot Anastasija Kuzmina sta bili pred zadnjo tekmo skoraj popolnoma izenačeni in enako lahko pričakujemo v letošnji sezoni. Seveda pa ne smemo pozabiti Nemke Laure Dahlmeier, čakamo na eksplozijo Dorotheje Wierer, ki je že opozorila nase z dobrimi rezultati, ter seveda preostale mlade tekmovalke.

TG: Zagotovo tako Martin Fourcade kot Kaisa Makarainen ostajata pri vrhu tudi v letošnji sezoni. Vsako leto so manjša nihanja, vendar nista imela nikakršnih težav v pripravljalnem obdobju in bosta zagotovo nevarna pri vrhu. Jima bodo pa seveda ostali tekmovalci poizkušali odvzeti prva mesta. Pri moških zagotovo mlajši od bratov Boe ter Anton Šipulin, ki se vrača po rahlem razmisleku, ali sploh nadaljevati kariero. Ne smemo pa pozabiti tudi na Avstrijce in Nemce. Pri ženskah pa Kaisa Makarainen, Anastasija Kuzmina, Italijanka Dorothea Wierer ter ostale Nemke. Zagotovo pa sta oba lanska zmagovalca velika kandidata za končne kristalne globuse.

Še kaj, na kar je treba opozoriti pred novo sezono?

MF: Gledalci so v zadnjih letih prepoznali ta šport kot eden najbolj zanimivih in nedvomno bodo tudi letos boji zelo zanimivi. Imamo srečo, da biatlonci in biatlonke prihajajo prvič v sezoni k nam, na Pokljuko. In upamo, da bodo naši tekmovalci z dobrimi rezultati še povečali zanimanje za biatlon v Sloveniji.

TG: Na nižjih nivojih tekmovanja se uvajajo novitete, vendar v letošnji sezoni še ne bodo prenesene v svetovni pokal. Edina novost v tekmovanju je, da tekmovalci pred startom ne bodo označevali smuči, kar je malenkost. Vse ostalo pa ostaja enako, tako da se lahko že veselimo prve tekme v letošnji sezoni na Pokljuki.

Nejc Vurnik