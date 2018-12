Therese Johaug po vrnitvi v svetovni pokal zmagala že tretjič

Slovenke ostale brez točk

2. december 2018 ob 11:58

Lillehammer - MMC RTV SLO, STA

Povratnica po dopinški kaznim, Norvežanka Therese Johaug, je dobila tudi zasledovalno tekmo na deset kilometrov v klasični tehniki v Lillehammerju, kar je že njena tretja zmaga v sezoni.

Drugo mesto je z zaostankom 16,8 sekunde zasedla Švedinja Ebba Andersson, tretje pa še ena Norvežanka Ingvild Flugstad Östberg, ki je zaostala 17,9 sekunde. Švedinja Charlotte Kalla, ki je imela zaradi dosežkov na prvih dveh tekmah v Lillehammerju najboljši startni položaj, tekmo je začela 2,3 sekunde pred Johaugovo, je bila četrta.

Nastopile so tudi tri Slovenke. Na 35. mestu je bila najboljša Alenka Čebašek, startala je kot 20., njen zaostanek je znašal pet minut, 20 sekund in šest desetink. Anamarija Lampič je bila 40. (5:40,6), Katja Višnar pa 54. (8:22,2).

Ob 11.45 se bodo v zasledovalni tekmi na 15 kilometrov pomerili še moški. Najboljši startni položaj bo imel Italijan Federico Pellegrino, Slovencev pa ni na startni listi.

Zasledovalno, 10 km (Ž): 1. T. JOHAUG NOR 29:35,5 2. E. ANDERSSON ŠVE +16,8 3. I. F. ÖSTBERG NOR 17,9 4. C. KALLA ŠVE 23,1 5. K. PARMAKOSKI FIN 1:04,2 35. A. ČEBAŠEK SLO 5:20,6 40. A. LAMPIČ SLO 5:40,6 54. K. VIŠNAR SLO 8:22,2 Skupni vrstni red (6/32): 1. T. JOHAUG NOR 400 2. E. ANDERSSON ŠVE 309 3. C. KALLA ŠVE 289 ... 38. A. ČEBAŠEK SLO 23 39. K. VIŠNAR SLO 22 44. A. LAMPIČ SLO 18 52. V. FABJAN SLO 7

T. J.