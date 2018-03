Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 16 glasov Ocenite to novico! Tim Mastnak je v zaključku sezone v izvrstni formi. Foto: BoBo

Tim Mastnak zmagal v Švici!

Koširja v osmini finala izločil Šiba, Kotnikovo pa Ledecka

10. marec 2018 ob 14:04,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 14:43

Scoul - MMC RTV SLO

Izvrstno poolimpijsko formo je v Scuolu v Švici potrdil deskar Tim Mastnak, ki je dobil zadnjo tekmo svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu.

27-letni Celjan se je prvič v karieri uvrstil v veliki finale, kjer je premagal Poljaka Oskarja Kwiatkowskega. Mastnak je bil tretji v kvalifikacijah, nato pa je v izločilnih bojih do finala po vrsti premagal Nemca Patricka Busslerja, Avstrijca Benjamina Karla in v polfinalu še Italijana Aarona Marcha. Vse zmage so bile prepričljive.

V finalu ga je čakal Kwiatkowski, ki je v polfinalu presenetljivo izločil domačega favorita, olimpijskega prvaka Nevina Galmarinija. Mastnak je tudi s Poljakom opravil suvereno in ga premagal za 36 stotink. S tem je postal peti Slovenec z zmago v paralelnih disciplinah na tekmah svetovnega pokala. Pred njm so se zmag veselili Dejan Košir, Rok Flander, Rok Marguč in Žan Košir. Skupno ima zdaj Slovenija 21. zmag.

Mastnak se je izkazal že prejšnji teden v Turčiji, kjer je bil tretji.

Žan Košir, ki je bil v predtekmovanju sedmi, je moral v osmini finala priznati premoč Japoncu Masakiju Šibi. Glorio Kotnik je prav tako v osmini finala izločila poznejša zmagovalka, olimpijska prvakinja Ester Ledecka.

Rok Marguč je bil v kvalifikacijah 21., Jure Hafner pa 26.

Svetovni pokal se bo končal konec naslednjega tedna s posamično in ekipno tekmo paralelnega slaloma v nemškem Winterbergu.

VIDEO Zdravljica za Mastnaka v Scuolu

VIDEO Finalni nastop Tima Mastnaka v Scuolu

R. K.