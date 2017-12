Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Štefan Hadalin je prejšnji teden v Beaver Creeku osvojil svoje prve veleslalomske točke v karieri. Bil je 16. Foto: Reuters Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Moški veleslalom v Val d'Iseru

Na štartu tudi Kranjec in Hadalin

9. december 2017 ob 09:28

Val d'Isere - MMC RTV SLO

V Val d'Iseru se je ob 9.30 začela prva vožnja drugega moškega veleslaloma za svetovni pokal v tej sezoni. Zaradi sneženja so progo nekoliko skrajšali.

Prenos je na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Od Slovencev sta na štartu Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Prejšnjo nedeljo v Beaver Creeku sta zasedla 14. in 16. mesto.

Štartna lista: 1 M. OLSSON ŠVE 2 H. KRISTOFFERSEN NOR 3 M. HIRSCHER AVT 4 M. FAIVRE FRA 5 A. PINTURAULT FRA 6 L. NESTVOLD HAUGEN NOR 7 S. LUITZ NEM 8 L. DE ALIPRANDINI ITA 9 R. LEITINGER AVT 10 T. FANARA FRA 11 T. LIGETY ZDA 12 V. MUFFAT JEANDET FRA ... 17 Ž. KRANJEC SLO 55 Š. HADALIN SLO

M. R.