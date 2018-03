V Planici so morali z letalnice odstraniti rekordne količine snega

Obiskovalce pozivajo, da pod Ponce pridejo z javnim prevozom

14. marec 2018 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ocenjujemo, da bo vseh obiskovalcev nekje od 60 do 70 tisoč v štirih dneh, kar je primerljivo s prejšnjimi leti," je povedal predsednik organizacijskega komiteja Planica Drago Bahun.

Organizatorji finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih konec prihodnjega tedna pričakujejo lepo vreme. Tradicionalni preizkus letalnice bodo pripravili v sredo med 10. in 11. uro.

Zmagovalec v skupnem seštevku vseh sedmih predvidenih uradnih planiških poletov bo letos dobil 20.000 švicarskih frankov, kar je novost. Bahun je dejal, da želijo tako za tekmovalce kot tudi za gledalce zagotoviti zanimivo tekmovanje od prvega do zadnjega dneva. Proračun Planice je letos postavljen na približno 2,5 milijona evrov.

Le vzgonski veter bi lahko podaljšal polete

Vodja tekmovanja Jelko Gros je povedal, da so lani v tem času na letalnici delali le še zaključne popravke, ker jim je šlo vreme bolj na roko kot letos. "Tako kot lani smo pripravili 5.000 kubičnih metrov snega, ker nismo vedeli, kakšno bo vreme dva tedna pred tekmo. Zato smo morali odstraniti rekordne količine snega s skakalnice, poleg tega pa se obetajo konec tedna nove snežne padavine. Kljub temu je letalnica bolj ali manj pripravljena, opravljajo se zadnje meritve doskočišča," je dejal Gros.

Dodal je, da bi lahko le vzgonski veter v zadnjem delu leta podaljšal polete v Planici, saj ima letalnica iste značilnosti kot v zadnjih letih. Primat, kar se dolžine tiče, je prevzela letalnica v Vikersundu.

Poudaril je, da je Planica7, kot se uradno imenuje dodatna denarna nagrada, uvedena tudi zato, ker bo letošnja sezona, kar se vrha skupne razvrstitve v svetovnem pokalu tiče, verjetno odločena že na norveški turneji konec tega tedna.

"Vsako leto v zadnjem obdobju se iz Norveške pojavljajo pobude, da bi se sezona svetovnega pokala sklenila kar tam. Toda ko vidijo, da je v nedeljo v Vikersundu 5.000 ali največ 10.000 gledalcev, te govorice potihnejo, ker je to veliko manjša številka kot na finalu v Planici," je dodal Gros.

V dolino se ne odpravljajte z osebnimi vozili

Obiskovalce so pozvali, da v dolino pod Poncami pridejo z javnim prevozom, posebno ponudbo z znižanimi cenami vozovnic so pripravile tudi Slovenske železnice, od postaje na Jesenicah do letalnice pa bodo vozili posebni avtobusi. Od četrtka do nedelje bodo obiskovalcem na voljo tudi brezplačni avtobusni krožni prevozi iz Kranjske Gore in okolice.

Prireditelji gledalcem svetujejo, da se v Planico ne odpravljajo z osebnimi vozili. Parkiranje zunaj označenih parkirišč, še zlasti na travniških površinah, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala.

M. R.