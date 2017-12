Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Pogled na pohorsko strmino, kjer za zdaj primanjkuje snega. Foto: Bobo Morebitna selitev tekmovanja pomeni, da bi tisti, ki so že kupili vstopnice, te lahko uporabili tudi na nadomestnem prizorišču, če tja ne želijo potovati, pa jih lahko vrnejo in dobijo povrnjen denar. Foto: Bobo

Zlato lisico ogrožajo visoke temperature, a organizatorji so optimisti

Bosta tekmi v Kranjski Gori?

27. december 2017 ob 20:38

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Pretoplo vreme nagaja mariborskim organizatorjem tekem za Zlato lisico. V četrtek jih čaka snežna kontrola, organizatorji pa kljub težavam ostajajo optimistični.

Snega primanjkuje predvsem v spodnjem delu proge, visoka temperatura pa onemogoča, da bi zagnali snežne topove. V sredo zvečer ima organizacijski odbor tekmovanja sestanek, v četrtek pa sledi snežna kontrola. Veleslalom in slalom za 54. zlato lisico sta na sporedu prvi konec tedna v novem letu, 6. in 7. januarja. Do zdaj so morali tekmovanje osemkrat preseliti na drugo smučišče. Znova obstaja možnost, da bi se najboljše smučarke pomerile v Kranjski Gori.

"Za zdaj je stanje utečeno. Se pravi, dela se s polno paro. Mogoče manjkajo samo prave temperature, da bi delali topovi. Kar zadeva druge stvari, pa poteka nemoteno. V četrtek nas čaka snežna kontrola in takrat bo znanega več, torej kakšni bodo nadaljnji koraki pri pripravi tekmovališča," je za TV Slovenija povedal vodja tekmovanja Mitja Dragšič.

Najprej je treba počakati na četrtkovo snežno kontrolo, kjer bo kontrolor Mednarodne smučarske zveze (FIS) Hans Grogl preveril dejansko stanje na progi. Pravilniki FIS-a določajo, da mora biti po vsej progi najmanj 30 centimetrov debela plast snega. Kot nadomestno prizorišče se je že javila Kranjska Gora, ki pogoje izpolnjuje, tako da je za zdaj rezervni načrt prirediteljev selitev na Gorenjsko, ki je v preteklih letih že nekajkrat uspešno prevzela tekmo alpskih smučark.

