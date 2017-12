Prvi vrhunec olimpijske zime – novoletni lov na zlatega orla

Skakalna evforija zajela Nemčijo

27. december 2017 ob 18:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na zadnji dve novoletni turneji je v vlogi prvega favorita odšel slovenski skakalec. Letos so v ospredju drugi narodi, ob Nemcih imajo velika pričakovanja tudi Norvežani, Poljaki in Avstrijci.

66. prestižna turneja štirih skakalnic se bo s kvalifikacijami v Oberstdorfu začela v petek. V devetih dneh skakalce čakajo štiri tekme in štiri kvalifikacijske serije. Prost bo le 2. januar, ko se bo karavana iz Nemčije preselila v Avstrijo. V novo koledarsko leto bodo lovci na daljave vstopili s tekmo v Garsmich-Partenkirchnu, zatem sledi selitev v Avstrijo, kjer bo najprej preizkušnja v Innsbrucku, zaključek pa bo 6. januarja v Bischofshofnu, kjer bo zmagovalec dvignil zlatega orla.

Slovenija ima dve končni zmagi na turneji. Lani je minilo 20 let, odkar je bil najboljši Primož Peterka, ki je v sezoni 2015/16 v Petru Prevcu dobil naslednika tako v vlogi zmagovalca turneje kot dobitnika velikega kristalnega globusa. Tedaj je starejši izmed bratov Prevc na turnejo prišel s fantastično popotnico treh zaporednih zmag in v rumeni majici, vlogo favorita pa je z zmagami na zadnjih treh postajah turneje tudi suvereno upravičil.

Tudi pred lansko turnejo je bila rumena majica v lasti Prevca, tedaj na ramenih najmlajšega Domna, ki je na uvodu lanske zime zmagal na štirih tekmah. Kot vodilni skakalec svetovnega pokala vloge glavnega favorita na turneji ni upravičil in je hitro izgubil morebitni boj za skupno zmago. Na koncu je zlati orel romal v vitrino Poljaka Kamila Stocha.

Letos je torej glavni kandidat za končno zmago Richard Freitag, ki vodi v skupnem seštevku. Čeprav je premor med zadnjo tekmo svetovnega pokala in prvo preizkušnjo turneje, ki bo pod Senčno goro na Bavarskem, dolg več kot deset dni, pa je Freitag do zdaj skakal tako suvereno, da bi v tem času težko povsem zapravil formo. Na zadnjih petih tekmah je trikrat zmagal in dvakrat zasedel še drugo mesto.

"Veselim se polnih stadionov na tekmah, izjemnega občinstva in vse pozornosti, ki so jo med turnejo deležni skoki. Za skakalca je poseben občutek, ko sedi na rampi in vidi to množico, ki se veseli. Vsako leto je motivacija za dobre nastope izjemna. V skokih zadnje tedne zares uživam, in ko si v taki formi, je občutek izvrsten. Seveda moje dozdajšnje predstave niso zagotovilo za uspeh na turneji. V skokih se vse tako hitro spreminja in forme se ne da konzervirati. Lahko pa uživaš v času, ko ti gre dobro, in hkrati lahko mirno in konstantno delaš," je povedal 26-letni nemški adut.

13 skakalcev bo z nacionalnim paketom imela Nemčija, ob Freitagu pa bo vroče železo v ognju tudi Andreas Wellinger, ki je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala najbližji zasledovalec rojaka. Zaradi uspehov teh dveh in tudi dobrih predstav nekaterih drugih je Nemčijo znova zajela skakalna evforija. Prireditelji si že pred začetkom manejo roke. Za tekme velja izjemno zanimanje in iz Oberstdorfa sporočajo, da so že prodali več kot 40.000 vstopnic. V Nemčiji so navijači prepričani, da je prav letos napočil čas za novega nemškega zmagovalca turneje, na katerega čakajo že od slavja Svena Hannawalda leta 2002.

Stoch in Kraft v vse boljši formi

Kot tretji skakalec svetovnega pokala na turnejo prihaja Daniel Andre Tande. Norvežan se je lani boril za zmago s Stochom, a je po smoli na skakalnici Paula Ausserlaitnerja moral priznati premoč Poljaku, hkrati pa tudi Domnu Prevcu nazaj prepustil rumeno majico. V dobri formi – precej boljši kot lani, ko se je umaknil iz svetovnega pokala – je tudi drugo norveško orožje Johann Andre Forfang, trenutno šesti v skupnem seštevku. "S sezono smo do zdaj zelo zadovoljni. Vsi, ki so nastopili v svetovnem pokalu, so bili med deset ali celo na stopničkah. To je dobra popotnica pred tem, kar je pred nami. Turnejo pričakujemo dobro pripravljeni in z velikimi pričakovanji," je povedal avstrijski strokovnjak na čelu norveške ekipe Alexander Stöckl.

Vse boljša sta najboljša skakalca lanske zime Stefan Kraft in Stoch. "Zmaga na turneji mi seveda pomeni veliko. Dolgo sem čakal na to in trdo delal, da mi je uspelo. Gre za velik dogodek in odlično idejo. Številni gledalci pripravijo izjemno vzdušje in zmaga na turneji so sanje vsakega skakalca. Turneja ima poseben status, saj je deležna velike pozornosti medijev. Ritem je naporen, osem dni nenehnih tekmovanj, premora pa tako rekoč ni. Moramo ostati osredotočeni in v dobri pripravljenosti. Da so štiri tekme v tako kratkem času na štirih različnih skakalnicah, je za gledalce še zanimiveje," je povedal Stoch, ki je lani po Adamu Malyszu postal drugi Poljak z zlatim orlom.

Kraft, ki je v lanski sezoni osvojil vse lovorike z izjemo turneje, je bil tudi že končni zmagovalec. To mu je uspelo pred tremi leti. Tudi letos bo Kraft, ki je doma le dobrih 15 kilometrov iz Bishofshofna, glavno orožje Avstrije. "Dobro se počutim, samozavesten sem in grem res z dobrimi občutki v Oberstdorf. Pripravljen sem na turnejo," je dejal. Heinz Kuttin ima med šesterico skakalcev tudi Michaela Hayböcka, ki sezone ni začel najbolje, a je turnejo že dvakrat končal na stopničkah, in povratnika po poškodbi Gregorja Schlierenzauerja, ki je že dvakrat osvojil turnejo.

Janus: Dva konkretna cilja sta povsem dovolj

Na drugi strani pa Slovenci na prvi vrhunec turneje ne odhajajo z visokimi pričakovanji, celo prvič brez konkretnega cilja. Brata Prevc, ki sta v zadnjih dveh zimah na turnejo prišla v rumenem, nista konkurenčna za vrh. Peter je trenutno 20. skakalec svetovnega pokala, Domen pa je do zdaj osvojil le pet točk. Najboljši letos je Jernej Damjan, ki je že enkrat zmagal in je trenutno v skupnem seštevku deveti, ciljev si ni postavil.

Prav tako jih ni Goran Janus, ki je povedal: "Prvič, odkar vodim reprezentanco, nimamo konkretnega cilja, ampak gremo iz tekme v tekmo. Želimo si med najboljših deset, ko si pa tam, je vse mogoče. Nimamo ciljev, saj smo bili lani deveti, pa ni to nobenemu nič pomenilo. Imamo cilje na svetovnem prvenstvu v poletih in na olimpijskih igrah, dva konkretna cilja sta pa povsem dovolj." Glavni trener bo v Oberstdorfu priložnost ponudil Juriju Tepešu, ki ga bo zatem zamenjal Domen Prevc, skakali pa bodo še Anže Semenič, Tilen Bartol, Žiga Jelar in Timi Zajc.

66. NOVOLETNA TURNEJA, spored



Petek ob 16.30:

Oberstdorf, kvalifikacije

Sobota ob 16.30:

Oberstdorf, 1. tekma novoletne turneje

Nedelja ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Ponedeljek ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, 2. tekma turneje



Sreda, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Četrtek, 4. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, 3. tekma novoletne turneje

Petek, 5. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, kvalifikacije

Sobota, 6. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, 4. tekma nov. turneje

Tilen Jamnik