17-odstotni porast smrtnih žrtev prečkanja meje med Mehiko in ZDA

Niso jasni razlogi za vse več mrtvih na meji

5. avgust 2017 ob 18:15

Washington - MMC RTV SLO

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je med prečkanjem meje med Mehiko in ZDA umrlo več ljudi kot lani v enakem obdobju, čeprav naj bi poskušalo mejo prečkati precej manj ljudi, ugotavlja Mednarodna organizacija za migracije (IOM).

Medtem ko so v prvih sedmih mesecih leta 2016 na meji med državama umrli 204 ljudje, jih je v enakem obdobju letos umrlo 232, ugotovitve IOM-a navaja britanski Guardian.

Ameriška obmejna policija medtem sporoča, da je bilo v prvi polovici leta 2017 prijetih okoli pol manj prebežnikov kot v enakem obdobju lani, okoli 140.000 v primerjavi z okoli 270.000.

Sodelavec ameriške organizacije za promocijo človekovih pravic Washingtonski urad za Latinsko Ameriko Adam Isacson je dejal, da je porast smrtnih žrtev šokanten glede na manjše število prijetih ljudi, kar nakazuje, da je manj tudi poskusov prečkanja meje.

So razlog strožje politike v ZDA?

Poročilo IOM-a sicer ne ugotavlja razlogov za razliko, zgodovinsko gledano pa so strožje politike na področju priseljevanja v ZDA pomenile, da so se ljudje odločali za nevarnejše poti, piše Guardian. Te politike namreč ne upoštevajo dejavnikov, ki ljudi silijo k odhodu iz svojih držav, kot recimo nasilje tolp, kriminal in pomanjkanje gospodarskih priložnosti.

Julija je bilo zaznanih več smrtnih primerov kot kateri koli drug mesec letos. Odkrili so 50 trupel, med katerimi so tudi trupla 10 ljudi, ki so umrli v času prevoza čez mejo v tovornjaku. Nekaj dni pozneje so najmanj štirje ljudje, med njimi tudi dva otroka, umrli med poskusom prečkanja reke Rio Grande.

Isacson je kot morebitna razloga za več žrtev navedel posebej vroče poletje in vse več nasilja v obmejnih mestih.

Obstaja tudi zaskrbljenost, da se vse več žensk in otrok odloča za nevarna prečkanja meje, namesto da zaprosijo za azil. Odkar je bil lani za ameriškega predsednika izvoljen Donald Trump, je namreč zaznan porast primerov, v katerih uradniki na področju priseljevanja na ameriški južni meji nezakonito zavračajo prosilce za azil.

IOM še poroča, da je število smrtnih žrtev verjetno večje, saj do takšnih primerov pogosto pride na odročnih puščavskih predelih ali v reki.

B. V.