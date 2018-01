Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eksplozija je odjeknila pred uradom organizacije Save the Chlidren. Foto: Reuters Dodaj v

Afganistan: Napad na urad organizacije Save the Chlidren

Na tem območju pogosti napadi talibanov

24. januar 2018 ob 07:13

Džalalabad - MMC RTV SLO

V mestu Džalalabad na vzhodu Afganistana je bilo v napadu na urad mednarodne nevladne organizacije Save the Chlidren ranjenih najmanj 11 ljudi.

Kot piše BBC, je pred prostori organizacije, ki si prizadeva izboljšati položaj otrok po svetu, odjeknila eksplozija, nato pa so napadalci vstopili v stavbo. Kdo so napadalci, še ni znano, saj odgovornosti ni prevzela še nobena skupina. Na območju, kjer leži Džalalabad, glavno mesto pokrajine Nangahar na meji s Pakistanom, so sicer pogosti napadi talibanov, od leta 2015 pa so dejavni tudi borci samooklicane skupine Islamska država.

O smrtnih žrtvah ne poročajo, spopadi med varnostnimi silami in napadalci pa še vedno potekajo. BBC poroča, da je samomorilski napadalec sprožil avtomobil bombo. V neposredni bližini kraja napada je več vladnih služb in uradov nekaterih drugih organizacij, tako da, kot piše Reuters, obstaja možnost, da organizacija Save the Chlidren ni bila prvotna tarča.

Pred nekaj dnevi so v afganistanski prestolnici Kabulu talibani izvedli napad na luksuzni hotel. Umrlo je več kot 30 ljudi, še več je bilo ranjenih. Varnostne sile so tedaj ubile vse napadalce. Džalalabad je od Kabula oddaljen približno 150 kilometrov.

T. J.