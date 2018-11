Samo leta 2014 so afriške države za osnovno imunizacijo otrok kupile cepiva v vrednosti skoraj 900 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Reuters V Afriki živi skoraj 17 odstotkov svetovnega prebivalstva. Foto: Reuters Sorodne novice Pet zdravnic gre v Matango, kjer nekateri do zdravnika potujejo več dni Dodaj v

Afrika razmišlja, da bi začela proizvajati lastna cepiva

Milijoni za cepiva z Zahoda

10. november 2018 ob 13:00

Akra - MMC RTV SLO, STA

Večina afriških držav je prisiljena v uvoz večine cepiv, zato vlade številnih držav na tej celini razmišljajo, da bi se usmerile v lastno proizvodnjo cepiv.

Razsežnosti dileme ponazarjajo številke: v Afriki živi skoraj 17 odstotkov svetovnega prebivalstva, hkrati pa tukaj izdelajo manj kot odstotek cepiv.

Afriške države tako vsako leto za uvoz cepiv namenjajo milijone, zaradi česar so številne že začele razmišljati o lastni proizvodnji cepiv.

"Govorimo o ogromnem trgu. Samo na vzhodu Afrike živi 178 milijonov ljudi, uvažamo pa ne samo cepiv, ampak vse mogoče farmacevtske izdelke," je za Deutsche Welle dejal namestnik generalnega sekretarja Vzhodnoafriške skupnosti Christophe Bazivamo. Članice omenjene skupnosti so Burundi, Kenija, Ruanda, Južni Sudan, Tanzanija in Uganda.

Vodja Afriške pobude za izdelavo cepiv, v katero so vključeni afriški znanstveniki in farmacevtska podjetja, profesor medicine iz Gane William Ampofo ob tem pojasnjuje, da proizvodnja lastnih cepiv najverjetneje ne bi imela takojšnjega učinka na njihovo morebitno znižanje cen, a so s tem povezane še druge pozitivne posledice.

Gospodarska korist domače proizvodnje

Samo leta 2014 so afriške države za osnovno imunizacijo otrok kupile cepiva v vrednosti skoraj 900 milijonov ameriških dolarjev. Če bi cepiva proizvajali doma, bi tukaj ostalo tudi okoli 30 odstotkov izdatkov. "Obstaja gospodarska korist domače proizvodnje. Nastanejo nova delovna mesta, pride do prenosa tehnologij in domači strokovnjaki bi se lahko vrnili iz tujine," je še dejal Ampofo.

Ob tem je opozoril še na dodatno nezanemarljivo dejstvo. "Poglejte zlato mrzlico. Lani je izbruhnila in ni bilo dovolj cepiva. Tega si v Afriki ne bi smeli dovoliti, saj tukaj vedno znova prihaja do tovrstnih izbruhov. Nigerija je morala na primer zaradi tega uvoziti velike količine cepiva iz Brazilije."

Farmacevtska podjetja se zanimajo za proizvodnjo cepiv na afriških tleh, a hkrati opozarjajo na številna odprta vprašanja. Gledano zgolj s tehničnega vidika bi se lahko proizvodnja cepiva v Afriki začela že v dveh letih.

"Lahko si predstavljamo, da bi dali na voljo svojo opremo in znanje, konec koncev gre za več milijard dolarjev vreden trg," je ocenil direktor nemškega farmacevtskega velikana Merck za Afriko Manuel Batz in hkrati opozoril, da vsakega investitorja zanima dobiček in da potrebuje varno okolje. "To pomeni varnost, da bodo vlade cepiva v določenem času kupile za določeno ceno," je dejal. Revne države namreč lahko cepiva po nižji ceni kupijo v okviru mednarodnega združenja za cepiva Gavi, kar pa se spremeni, če se razmere izboljšajo.

K. S.