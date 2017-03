Ameriški marinci vpleteni v škandal z objavami fotografij golih kolegic

Ameriška vojska obljublja temeljito preiskavo

11. marec 2017 ob 16:18

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Poveljnik ameriških marincev general Robert Neller je obljubil kaznovanje odgovornih, ki so na spletu objavljali fotografije golih vojakinj. Vse prizadete je pozval, da zlorabo prijavijo.

Ameriško vojsko je v preteklih dneh pretresel škandal, ko se je razkrilo, da so marinci v zaprti Facebook skupini in spletnih straneh za anonimne objave nalagali gole fotografije svojih kolegic, ki so jih spremljali obscene in šovinistične komentarje.

Nekatere fotografije naj bi bile posnete na skrivaj, medtem ko so v drugih primerih ženske soglašale s fotografiranjem, vendar ne z objavo na spletu.

Neller je na novinarski konferenci vse vojakinje, katerih fotografije so bile objavljene, pozval, naj zadevo prijavijo. Kot je povedal, je doslej kršitev zasebnosti prijavilo manj kot deset vojakinj. Sam je obljubil temeljito preiskavo, žrtvam pa zagotovil, da lahko zaupajo preiskovalcem, ker bodo storili vse za kaznovanje odgovornih.

Preiskovanje škandala je prevzela mornariška služba za preiskave (NCIS), ki je prav tako pozvala žrtve k prijavi. Po besedah Nellerja dejanja posameznikov mečejo slabo luč na celotno organizacijo. Gole fotografije vojakinj naj bi na spletu objavljali tudi pripadniki drugih rodov ameriških oboroženih sil.

Na zagovor v kongres

Objavo fotografij so obsodili vplivni kongresniki, senatni odbor za oborožene sile pa bo o primeru razpravljal v torek, ko bodo zaslišali tudi poveljnika marincev.

"Konec tedna sem bil namenjen na Norveško obiskati skupino marincev nad severnim povratnikom ... namesto tega se bom odpravil na Kapitolski grič," je dejal Neller.

V petkovi izjavi za javnost je ameriški obrambni minister Jim Mattis objave označil za resne kršitve temeljnih vrednot. Pravila delovanja in obnašanja v ameriški vojsko izrecno prepovedujejo širjenje seksualno nazornih fotografij brez privoljenja, za te zadeve pa je pristojno vojaško sodišče.

V sredo sta dve ženski, ki sta se predstavili kot žrtvi, na tožilstvu v Los Angelesu pozvali ostale žrtve k prijavam, medtem ko od Nellerja pričakujejo, da se bo osebno srečal s prizadetimi.

G. V.