Ameriški mediji: Trump načrtuje zamenjavo Tillersona z vodjo Cie

Trump: "Rex je tukaj"

30. november 2017 ob 19:28

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Predsednik Donald Trump namerava zunanjega ministra Rexa Tillersona zamenjati z direktorjem Cie Mikom Pompeom, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane predstavnike Bele hiše. Ta je v uradni izjavi poročanja zanikala.

Nesoglasja med Trumpom in Tillersonom so očitna. Med drugim se ne strinjata glede iranskega jedrskega sporazuma in sankcij proti Severni Koreji. Trump je Tillersonu javno dejal, da v diplomatskih prizadevanjih okoli Severne Koreje trati čas, zunanji minister pa naj bi predsednika v zasebnem pogovoru oklical za kretena, poroča BBC.

Bela hiša je v izjavi za javnost zanikala medijska poročanja. "Kot je dejal že predsednik: Rex je tukaj. Sekretar Tillerson bo še naprej vodil State Department, katerega celoten kabinet je osredotočen na končanje tega izredno uspešnega prvega leta administracije predsednika Trumpa," je sporočila tiskovna predstavnica Sarah Sanders.

New York Times poroča, da še ni jasno, ali je Trump za zamenjavo že dal zeleno luč. Na novinarsko vprašanje Trumpu, ali želi, da Tillerson ostane na položaju, je Trump odvrnil le: "On je tukaj. Rex je tukaj."

Senator Cotton novi direktor Cie?

V primeru zamenjave naj bi po poročanju New York Timesa Pompea na mestu direktorja Cie zamenjal republikanski senator Tom Cotton, zamenjave pa naj bi se zgodile v decembru ali januarja. Če se bo zamenjava res zgodila, bo Tillerson, ki je položaj nastopil januarja, zunanji minister z najkrajšim stažem v ZDA v zadnjih 120 letih.

VIDEO Trump naj bi želel zamenjati Tillersona

J. R.