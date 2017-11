Trump znova uvrstil Severno Korejo na seznam podpornic terorizma

"To bi se moralo že zdavnaj zgoditi."

21. november 2017 ob 08:06

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je Severno Korejo znova uvrstil na seznam držav podpornic terorizma, kar naj bi bil predvsem signal tretjim državam, preden bi se odločile za poslovanje s Pjongjangom.

Trump je pojasnil, da Severna Koreja grozi svetu z jedrskim uničenjem in podpira mednarodni terorizem, vključno z umori v tujini. "To bi se moralo že zdavnaj zgoditi. Že pred leti bi se moralo," je dejal Trump in dodal, da je to del njegove kampanje maksimalnega pritiska na režim Kim Džong Una.

Severnokorejski voditelj je namreč naročil umor svojega lastnega polbrata Kim Džong Nama, ki sta ga dve agentki izvedli februarja na letališču v Maleziji. Za ZDA je to teroristično dejanje in Trump ga je zdaj uporabil kot pravno utemeljitev za uvrstitev Severne Koreje na teroristični seznam.

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je dejal, da bo uvrstitev na seznam morda zmotila sodelovanje Severne Koreje s tretjimi državami ali te odvrnila od sodelovanja s Pjongjangom, ker uvaja prepovedi, ki morda še niso pokrite z obstoječimi sankcijami. ZDA so poleg tistih, ki jih je sprejel Varnostni svet Združenih narodov, uvedle še številne svoje sankcije proti Severni Koreji zaradi njenega raketnega in jedrskega programa.

Japonska pozdravlja ukrep ZDA

Severna Koreja je bila že na terorističnem seznamu State Departmenta do leta 2008, potem so jo z njega črtali zaradi dogovora o ustavitvi jedrskega programa v zameno za hrano. Pjongjang je pozneje znova zagnal svoj jedrski program. Na seznamu sponzorjev terorizma so že Iran, Sudan in Sirija.

Japonska se je že odzvala na uvrstitev Severne Koreje na seznam držav podpornic terorizma in ta ukrep pozdravila. "Pozdravljamo in podpiramo ukrep, ki bi lahko pomenil tudi okrepitev pritiska na Severno Korejo," je novinarjem v Tokiu dejal japonski premier Šinzo Abe. Japonski obrambni minister Isunori Onodera ob tem ni izključil novih provokacij Severne Koreje.

Japonska je med tistimi državami, ki se počutijo najbolj ogrožene zaradi severnokorejskega raketnega in jedrskega programa. Pjongjang je v zadnjem času izstrelil dve raketi, ki sta leteli čez Japonsko.

G. V.