Angela Merkel: Begunska kriza je razdelila nemško družbo

Nemška kanclerka prvič nagovorila nemški parlament

21. marec 2018 ob 16:35

Berlin - MMC RTV SLO, STA

V prvem nagovoru nemškega parlamenta je nemška kanclerka Angela Merkel poudarila, da je begunska kriza razdelila nemško družbo, dejala, da je islam postal del Nemčije, ter obsodila turško ofenzivo na Afrin.

Nemška družba je po besedah kanclerke tako močno razdeljena, da celo običajno banalen stavek "Uspelo nam bo", ki ga je v preteklosti večkrat izrekla, lahko postane predmet razprave.

Zato je Merklova izrazila upanje, da bodo Nemci na koncu njenega tokratnega mandata ugotovili, da je družba postala bolj človeška, da so se delitve zmanjšale ali so jih celo presegli ter da so se vezi znova vzpostavile, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Znak polarizacije družbe je tudi najdaljše oblikovanje nemške vlade doslej, je poudarila Merklova. Dodala je, da so si zato krščanski demokrati (CDU), socialno-demokratska unija (CSU) ter socialdemokrati (SPD) v koalicijskih pogajanjih vedno znova zastavljali vprašanje, kako iziti iz tega položaja.

Zdaj je jasno, da so v Nemčiji podcenili znake, ki so napovedovali begunsko krizo, je dejala Merklova in poudarila, da je šlo za "humanitarne izredne razmere, kakršne se ne smejo nikoli več ponoviti". Ob tem je zagovarjala dogovor o sirskih beguncih med Evropsko unijo in Turčijo, ki je v zameno za tri milijarde evrov podpore nastanila več milijonov sirskih beguncev.

Merkel: Tako islam kot muslimani del Nemčije

Merklova je tudi dejala, da je islam postal del Nemčije. Po njenem ni dvoma, da sta Nemčijo skozi zgodovino zaznamovala krščanstvo in judovska vera, je pa tudi res, da je s 4,5 milijona muslimanov, ki živijo v Nemčiji, del države postala tudi njihova vera, islam. S tem se je odzvala na besede notranjega ministra Horsta Seehoferja, da islam ni del Nemčije, so pa del države muslimani, ki v njej živijo.

Kanclerka je v današnjem govoru tudi najostreje obsodila turško ofenzivo v Afrinu v Siriji. "Kljub vsem legitimnim varnostnim interesom Turčije je dogajanje v Afrinu, kjer preganjajo ali pobijajo na tisoče ljudi, nesprejemljivo," je dejala.

Možnost povračilnih ukrepov na ameriške carine

Dopustila je tudi možnost povračilnih ukrepov v trgovinskem sporu z ZDA, za katerega sicer želi, da bi rešitev dosegli s pogajanji. Po njeni presoji je napovedano zvišanje ameriških uvoznih carin na jeklo in aluminij nezakonito in škodljivo, je pa treba počakati, kako se bodo razvijali dogodki.

Nemško gospodarstvo pred velikimi spremembami

Opozorila je tudi, da je nemško gospodarstvo v času digitalizacije in globalizacije pred velikimi spremembami. Zdaj mu gre sicer dobro, a ni zagotovila, da bo tako tudi čez pet ali deset let, je dejala. Gospodarstvo v svetu je tesno prepleteno, svet pa se močno spreminja, kar po njenem mnenju velja tudi za vodilne nemške panoge, kot so avtomobilska in farmacevtska industrija ter strojegradnja. Merklova je še posvarila, da bi lahko napake v posameznih sektorjih hitro prerasle v sistemske težave, kot primer pa omenila finsko Nokio.

Prihodnost Nemčije kanclerka vidi v EU-ju. Evropske države lahko le skupaj branijo svoje interese in ohranijo svojo blaginjo, je še poudarila.

J. R.