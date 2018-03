Nemški notranji minister: Islam ni del Nemčije

Razlog želja po prevzemu volivcev AfD-ja?

16. marec 2018 ob 17:17

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Novi nemški konservativni notranji minister Horst Seehofer je dejal, da so muslimani del Nemčije, ne pa tudi islamska vera. To je ravno nasprotno od tega, kar že leta govori kanclerka Angela Merkel, in sicer da je islamska vera del nemške kulture.

"Ne. Islam ne pripada Nemčiji. Nemčijo je izoblikovalo krščanstvo," je za nemški časnik Bild dejal vodja bavarske Krščansko-socialne unije (CSU). Pri tem je kot primer navedel, da so trgovine zaprte ob nedeljah in državnih praznikih, ki so tudi cerkveni, kot sta velika noč in božič.

Ljudem, ki prakticirajo islam, priznava, da so del Nemčije. "Muslimani, ki živijo z nami, očitno spadajo v Nemčijo," je dejal nekdanji premier Bavarske, a je obenem ocenil, da to nikakor ne pomeni, "da bi zaradi lažne uvidevnosti morali opustiti za našo državo značilno tradicijo in navade", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Medtem ko sta kanclerka in nekdanji predsednik Christian Wulff večkrat dejala, da "islam pripada Nemčiji", pa je bila trditev, da "islam ne pripada Nemčiji", glavni steber platforme skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) na lanskih parlamentarnih volitvah. Protimuslimanski in protipriseljenski AfD je po lanskih volitvah postal tretja največja parlamentarna in največja opozicijska stranka.

Seehofer, tesen zaveznik kanclerke, je bil vedno glasen kritik njene begunske in migracijske politike. Napovedal je že tudi, da bo kot notranji minister okrepil deportacije zavrnjenih prosilcev za azil.

Obenem poziv k medsebojnemu razumevanju

Seehofer je za Bild še dejal, da želi skupaj z muslimanskimi združenji pripraviti srečanja, na katerih bi govorili o težavah, s katerimi se spopadajo muslimani pri vključevanju v nemško družbo. Dodal je, da si z njimi želi dialoga. "Moje sporočilo je – muslimani morajo živeti z nami, ne ob nas ali proti nam. Da bi to dosegli, potrebujemo medsebojno razumevanje in upoštevanje. To lahko dosežemo samo, če se bomo pogovarjali," je dodal.

Kot poroča Deutsche Welle, Seehorjeve izjave izražajo njegovo namero, da CSU in novo nemško vlado popelje v bolj konservativno smer in tako pridobi volivce in volivke AfD-ja.

Angela Merkel: Tudi islam pripada Nemčiji

Na njegovo izjavo se je že odzvala Angela Merkel. "Štirje milijoni muslimanov prav tako pripadajo Nemčiji kot njihova vera," je dejala. "Storiti moramo vse, kar lahko, da bo sobivanje ver čim bolj pozitivno," je dodala po poročanju DPA-ja.

Njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert je pred tem poudaril, da je Nemčija država z judovsko-krščansko tradicijo, da pa več milijonov muslimanov v državi z vidika "vrednot in prava pomeni, da njihova vera islam pripada tudi Nemčiji". Poudaril je tudi, da so verske svoboščine v državi zaščitene v ustavi, ter napovedal razširitev dialoga vlade z muslimansko skupnostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Nemčiji po ocenah živi okoli 4,5 milijona muslimanov, od katerih jih je okoli 1,8 milijona nemških državljanov. Večinoma so potomci turških delavcev, ki so jih v Nemčijo privabili v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja.

B. V.