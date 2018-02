Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Voditelji strank CDU, CSU in SPD so pretekli teden vendarle sklenili dogovor o oblikovanju nove velike koalicije. SPD-ju so pripadla tri ključna ministrstva: zunanje, finančno in ministrstvo za delo. Foto: Reuters SPD je bil v predvolilni kampanji zelo oster do politike nekdanjega finančnega ministra Wolfganga Schäubleja. Foto: Reuters Sorodne novice Schulz se je odpovedal položaju nemškega zunanjega ministra Nova nemška vlada naj bi prisegla do velike noči Dodaj v

Nemška kanclerka v bran koalicijskim kompromisom: "To je v interesu države"

O dogovoru mora glasovati še 460.000 članov SPD-ja

12. februar 2018 ob 11:14

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemška kanclerka Angela Merkel je mlajše kolege iz svoje stranke pozvala, naj se potegujejo za ministrske položaje v novi vladi. "Zdaj moramo pokazati, da lahko začnemo z novo ekipo," je dejala v televizijskem pogovoru, v katerem je tudi stopila v bran "bolečim" kompromisom, v katere je privolila zavoljo sklenitve koalicije.

Komentirala je tudi naraščajoče nezadovoljstvo znotraj konservativne stranke zaradi njene odločitve, da vodenje finančnega ministrstva prepusti stranki SPD. "Razumem razočaranje," je v pogovoru za nemško televizijo ZDF dejala kanclerka, ki je državo vodila zadnjih 12 let. Poudarila je, da je čas za novo strankarsko ekipo. "Zapolniti moramo šest ministrskih položajev in, če govorim s svojega stališča, moramo zagotoviti, da v poštev ne pridejo le starejši od 60 let, temveč tudi mlajši."

Kot smo poročali, sta unija CDU in CSU ter stranka SPD po maratonskih pogovorih v sredo zjutraj vendarle dosegli dogovor o oblikovanju skupne vlade pod vodstvom Merklove. 460.000 članov SPD-ja bo o dogovoru odločalo z glasovanjem po pošti, izidi pa bodo znani 4. marca. Kanclerka je dejala, da bodo, če člani ne bodo prižgali zelene luči za novo veliko koalicijo, sledile nove volitve.

Kako so si stranke razdelila ministrstva?

V skladu z dogovorom bo SPD prevzel tri ključna ministrstva: zunanje, finančno in ministrstvo za delo, CDU bo vodil ministrstva za gospodarstvo, obrambo (še naprej ga bo vodila Ursula von der Leyen), zdravstvo, izobraževanje in kmetijstvo, notranji minister pa bo postal Horst Seehofer iz CSU-ja, ki bo prevzel tudi ministrstvo za promet in razvojno pomoč.

"Minister ne more delati, kar želi"

Nekateri konservativci so do vsebine dogovora zelo kritični, saj ocenjujejo, da je SPD v pogajanjih z Merklovo iztržil preveč. Kanclerka je zavrnila očitke, da je dogovor oslabil njen položaj znotraj stranke. V svoj bran je dejala, da se je tako odločila, da bi dosegli dogovor, ki je v prid državi. V televizijskem nastopu je tudi skušala pomiriti strahove konservativcev, da se bo s predajo finančnega ministrstva v roke SPD-ja odmaknila od politike stroge fiskalne discipline, ki jo je uvedel nekdanji finančni minister Wolfgang Schäuble. Kot je zagotovila, morajo o politikah odločati tudi drugi, "minister ne more delati, kar želi".

V soboto je Olaf Scholz, najverjetnejši novi finančni minister, dejal, da Nemčija ne bi smela govoriti drugim evropskim državam, kako morajo voditi svoje gospodarstvo, hkrati pa dejal, da bo SPD nadaljevala Schäublejevo politiko uravnoteženega proračuna. SPD je v kampanji pred volitvami ostro kritiziral Scäublejevo politiko do južnoevropskih držav na čelu z Grčijo, obvezal pa se je tudi, da bo v primeru prevzema oblasti spodbujal investicije.

Nova nemška vlada naj bi prisegla do velike noči.

K. T.