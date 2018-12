Po mnenju revije Forbes je še naprej najbolj vplivna ženska na svetu Angela Merkel. Foto: Reuters Za Merklovo so uvrstili njeno britansko kolegico Thereso May. Foto: Reuters Sorodne novice Merklova znova najvplivnejša ženska na svetu Dodaj v

Angela Merkel osmo leto zapored najvplivnejša ženska na svetu

Prve dame ZDA ni med stoterico

5. december 2018 ob 11:32

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriška revija Forbes je tudi letos na prvo mesto svetovne lestvice najvplivnejših žensk uvrstila nemško kanclerko Angelo Merkel.

Merklova je prvo mesto zasedla že osmo leto zapored, sicer pa je bila skupno na vrhu zdaj že 13-krat. Druga je britanska premierka Theresa May, tretja pa direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Christine Lagarde. Forbes je na četrto mesto uvrstil glavno izvršno direktorico General Motorsa Mary Barra, za njo se je uvrstila direktorica multinacionalnega investicijskega podjetja Fidelity, ki ima sedež v Bostonu, Abigal Johnson.

Do desetega mesta sledijo še Melinda Gates, dobrodelnica in soproga ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa, glavna izvršna direktorica YouTuba Susan Wojcicki, izvršna predsednica španske banke Santander Ana Botin, glavna izvršna direktorica podjetja Lockheed Martin Marillyn Hewson in glavna izvršna direktorica IBM Ginni Rometty. Na 47. mestu lestvice je hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović, šefica ruske centralne banke Elvira Nabijulina je na primer šele na 49. mestu, zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini na 67. mestu, srbska premierka Ana Brnabić pa na 91. mestu.

Prve dame ZDA ni med stoterico

Po mnenju revije si vse tri ameriške vrhovne sodnice Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan in Sonia Sotomayor zaslužijo uvrstitev šele na 19. mesto tik pred ameriško televizijsko voditeljico Oprah Winfrey, ki je na 20. mestu. Sodnice so uvrščene na 19. mesto, ker spadajo v liberalno krilo sodišča, ki ima konservativno večino moških in je zato njihov vpliv manjši.

Britanska kraljica Elizabeta se je uvrstila na 23. mesto tik pred Ivanko Trump. Soproge predsednika ZDA Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump ni na lestvici sto najvplivnejših žensk sveta. Vendar na lestvici ni niti nekdanje prve dame ZDA Michelle Obama, kakor tudi ne nekdanje demokratske predsedniške kandidatke, prav tako nekdanje prve dame, Hillary Clinton.

T. J.