Argentinska podmornica poročala o mehanski okvari

Podmornico pogrešajo od srede

20. november 2017 ob 21:47

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Argentinska mornarica je sporočila, da je njena podmornica ARA San Juan s 44 člani posadke, pogrešana od srede, v svoji zadnji komunikaciji sporočila mehansko okvaro.

Podmornica je izginila 430 kilometrov od argentinske obale, odtlej pa je niso našli. Poveljnik pomorskega oporišča v Mar del Plata južno od Buenos Airesa, Gabriel Galeazzi, je dejal, da je plovilo prišlo na površje in sporočilo okvaro. Omenil je "kratki stik" v podmorničinih akumulatorjih. To je prvič, da neka uradna oseba omenja, da je imela podmornica mehanske težave.

Pred tem je sicer brat člana posadke lokalnim medijem dejal, da mu je brat pred prekinitvijo komunikacije omenil, da je imelo plovilo težave z akumulatorji, poroča BBC.

Galeazzi je dejal, da mehanske težave niso neobičajne in da le redko predstavljajo tveganje. Poveljnik je še dejal, da je bilo podmornici naročeno, naj skrajša svojo misijo, ki naj bi sicer trajala do ponedeljka, in gre neposredno v oporišče Mar del Plata.

Lokalni mediji poročajo, da je po tem, ko je poročal o mehanski težavi, kapitan podmornice še enkrat kontaktiral s pomorskim oporiščem. V sporočilu je dejal, da napreduje proti Mar del Plata in da so vsi člani posadki povsem zdravi.

Signali niso bili s podmornice

V ponedeljek je mornarica sporočila, da sedem signalov, ki jih je zaznala ob koncu tedna, niso prihajali od satelitskega telefona pogrešane podmornice. Signali so sicer obudili upanje, da so člani posadke živi.

B. V.