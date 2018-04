Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Armenski protestniki na ulicah izražajo nestrinjanje z utrjevanjem Serža Sargsjana (na fotografiji) na oblasti. Foto: Reuters Policija je v dveh dneh aretirala več sto ljudi. Foto: Reuters Dodaj v

Armenci protestirajo proti Sargsjanovemu utrjevanju na oblasti

Nekdanji predsednik po desetih letih postal premier

20. april 2018 ob 22:11

Erevan - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V armenski prestolnici Erevan je po oceni novinarjev približno 30.000 ljudi znova protestiralo proti imenovanju nekdanjega predsednika države Serža Sargsjana na položaj premierja, s čimer se je popolnoma utrdil na oblasti.

Armenski parlament je v torek kljub nasprotovanju javnosti 63-letnemu Sargsjanu dovolil položaj predsednika zamenjati za položaj premierja. Vlada je leta 2015 spremenila ustavo, po kateri ima vodilno politično vlogo v državi premier, vloga predsednika pa je postala ceremonialna.

Sargsjan je bil predsednik deset let, vse od leta 2008. Na mesto predsednika so poslanci v torek potrdili Armena Sarkisjana, ki je bil predtem armenski veleposlanik v Veliki Britaniji.

Protestniki so se množično na ulice podali že v četrtek, ko se je v Erevanu zbralo okoli 15.000 ljudi, policija pa je prijela 120 protestnikov. Novi predsednik Sarkisjan je takrat protestnike pozval k dialogu in medsebojnemu spoštovanju.

Z armenskimi zastavami in slogani, kot je "Sargsjan je diktator", so protestniki tudi v petek znova zasedli ulice prestolnice in poskušali onemogočiti promet. Nekatere ulice so zaprli z vozili, številni vozniki pa so trobili v znak podpore protestnikom. Policija je aretirala 230 ljudi.

Na čelu protestov je 42-letni poslanec Nikol Pačinjan, nekdanji novinar in dolgoletni član opozicije, ki je bil nekaj časa zelo zaprt zaradi sodelovanja na protestih proti Sargsjanu leta 2008, v katerih je umrlo deset ljudi.

Neuspešnost v boju proti revščini

Poleg političnih manevrov, s katerimi mu je po več kot desetletju na položaju predsednika uspelo ohraniti oblast v državi, protestniki Sarkisjanu očitajo tudi neuspešnost v boju proti revščini in korupciji, medtem ko imajo oligarhi še vedno nadzor nad gospodarstvom v državi.

