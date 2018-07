Asadove sile zasedle mesto Dara, kjer se je začela revolucija

13. julij 2018

V Dari, "rojstnem kraju revolucije", je zaplapolala sirska zastava, potem ko so jo vladne sile zasedle v četrtek. Mesto je bilo tako rekoč od začetka vojne v rokah upornikov.

Marca leta 2011 so v mestu Dara na jugu Sirije izbruhnili prvi prodemokratični protesti, ki jih je spodbudila arabska pomlad v sosednjih državah. Vlada je proti protestnikom posredovala s silo, ti so odgovorili z zahtevo po odstopu predsednika Bašarja Al Asada. Protesti so se okrepili in razširili na vso državo. Zdaj je mesto znova v rokah Asadovih sil, ki so dvignile zastavo na trgu v delu mesta, ki je bil v rokah upornikov od začetka vstaje. Vladna vojska je osvojitev označila za "zgodovinski dan" za Sirijo.

Osvojitev mesta pomemben mejnik

Asadove sile so veliko zmago dosegle s podporo ruskih zračnih sil. Zadnje tri tedne so sprožili ofenzivno proti upornikom v tej pokrajini v bližini Izraela in Jordanije. Osvojitev mesta Dara je pomemben mejnik v Asadovih prizadevanjih po vnovični vzpostavitvi oblasti nad Sirijo. S pomočjo Rusije in Irana je sirskemu predsedniku uspelo zavzeti večino države. Uporniki sicer še vedno nadzorujejo del severozahoda, severovzhod in del vzhoda pa sta v rokah kurdskih milic.

Prejšnji teden so sicer poraženi uporniki dosegli dogovor o predaji ozemlja. V mestu Dara se še vedno dogovarjajo z rusko vojsko o zagotovitvi varnega prehoda iz mesta. V četrtek je delegacija ruske vojske vstopila v del mesta, kjer so uporniki, in začela pogajanja o predaji oblasti. Reuters navaja vire, ki pravijo, da so uporniki dejali, da so pogajanja potekala nemoteno, pri čemer so Rusi do zdaj upoštevali vse pogoje dogovora, v skladu s katerim so uporniki predali orožje in bi evakuirali borce, ki ne želijo živeti v mestu pod državno oblastjo.

Sledil naj bi napad na uporniške enklave na jugozahodu države na meji z Golansko planoto, ki jo zaseda Izrael. Izrael ne bo oviral ofenzive, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu, ki je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dejal, da nikoli niso imeli težav z Asadovim režimom. Izrael pričakuje le zagotovitev, da bodo iranske sile, ki sodelujejo s sirsko vojsko, zapustile Sirijo in se vrnile v domovino.

Večinoma miroljuben upor proti Asadu pred sedmimi leti se je v Siriji spremenil v državljansko vojno, ki je zahtevala že več kot 350.000 življenj, 11 milijonov ljudi pa je moralo zapustiti domove. Že pred spopadi so se mnogi Sirci pritoževali zaradi visoke stopnje brezposelnosti, korupcije in pomanjkanja politične svobode pod vodstvom Asada, ki je na mestu voditelja države leta 2000 nasledil očeta Hafeza.

Vojna je uničila mnogo mest in vpletla vso mednarodno skupnost. Med žrtvami je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice skoraj tretjina civilistov. Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) ob tem opozarja, da so otroci v tej državi v večji nevarnosti kot kdaj prej. Po podatkih Združenih narodov bo kar 13,1 milijona Sircev v letu 2018 potrebovalo določeno obliko humanitarne pomoči.

