Avstralci množično podprli poroke istospolnih partnerjev

Vlada napoveduje zakonodajo do božiča

15. november 2017 ob 09:48

Canberra - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Avstralci so preko poštne ankete z veliko večino podprli možnost sklepanja zakonske zveze med istospolno usmerjenimi partnerji. Vlada v Canberri namerava zakonodajo sprejeti do božiča.

Glasovanja se je udeležilo kar 80 odstotkov od skupno 16 milijonov volilnih upravičencev v Avstraliji, kar je višji odstotek kot denimo udeležba na referendumu o brexitu v Veliki Britaniji.

Za spremembo zakonodaje je glasovalo 7,8 milijona volivcev oziroma 61,6 odstotka udeležencev, proti pa 4,9 milijona pa proti oziroma 38,4 odstotka udeležencev. Visoka udeležba kaže, kako pomembno vprašanje je to za Avstralce, so ocenili v statističnem uradu.

"Avstralci so kot še nikoli doslej podprli geje in lezbijke in posredovali nedvoumno sporočilo parlamentu, da opravi svoje delo in uzakoni pravico do porok istospolno usmerjenih," je že komentiral poslanec Alex Greenwich, sicer glavni pobudnik kampanje za izenačitev pravice do sklepanja zakonske zveze homoseksualnih parov s heteroseksualnimi.

Kljub temu, da je rezultat poštne ankete neobvezujoč, je avstralski premier Malcolm Turnbull v televizijskem nagovoru ocenil, da je rezultat glasovanja jasen in da bodo zakonodajo za izenačitev pravic sprejeli do božiča. "Volivci so glasovali za poštenost, za predanost in za ljubezen," je komentiral in zanikal notranji razkol v svoji konservativni stranki zaradi omenjene tematike.

Po sprejetju zakonodaje bo Avstralija postala 26. država, ki bo uzakonila poroke homoseksualnih parov. Gre za velik korak v državi, v kateri je bila homoseksualnosti v nekaterih zveznih državah prepovedana vse do leta 1997.

Nasprotniki napovedujejo amandmaje

Politiki, ki nasprotujejo uzakonitvi porok, so za zakonodajo napovedali nekaj amandmajev, denimo ugovor na verski osnovi, ki bo zasebnim poslovnežem omogočal zavrnitev svojih uslug, denimo peke poročnih tort. Katoliški nadškof Sydneyja Anthony Fisher je dejal, da je nad rezultatom globoko razočaran, saj bo zakonodaja nadalje razvrednotila pomen družine in poroke v Avstraliji.

Veliko slavje na ulicah

Na ulicah večjih mest v Avstraliji so se ob razglasitvi rezultatov zbrale pisane množice ljudi, opremljene z mavričnimi zastavami in slogani v podporo istospolno usmerjenih. Ob razglasitvi rezultata so mnogi izbruhnili v navdušenje, veliko jih je tudi zajokalo od radosti.

Avstralski olimpijski plavalec Ian Thorpe, ki je o svoji homoseksualnosti prvič spregovoril pred tremi leti, je rezultat označil za veliko olajšanje. Direktor letalske družbe Qantas Airways, na Irskem rojeni Alan Joyce, eden redkih javno opredeljenih homoseksualcev v avstralskem podjetništvu, je množici podpornikov v Sydneyju dejal, da gre za osupljiv izid in Turnbulla pozval k čimprejšnji uzakonitvi enakopravnosti.

J. R.