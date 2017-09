Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bo Avstralija sledila 23 državam, ki so že legalizirale istospolne poroke? Foto: Reuters Vodja opozicijske stranke BIll Shorten s hčerko in ženo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avstralski premier podprl istospolne poroke

Avstralci bodo o spremembah zakona glasovali na poštnem referendumu

10. september 2017 ob 14:23

Na shodu v podporo istospolnim porokam, o katerih bodo Avstralci svoje mnenje izrazili prek poštnega glasovanja, je bil med 20.000 udeleženci tudi premier Malcolm Turnbull.

Njegov govor ob začetku kampanje za v New South Walesu je bil presenečenje, kajti predtem javno ni izrazil svojega mnenja. Napovedal je, da bo glasoval za istospolne poroke. "Med svojim javnim življenjem sem si prizadeval, da istopolni pari ne bi bili diskriminirani, pa naj gre za zdravstvene ugodnosti, obdavčitev ali zaposlitev. Zakaj ne bi zanje enake pravice veljale tudi glede poroke?" je dejal Turnbull in opomnil, da so istopolne poroke legalizirali že v 23 državah. "Ali se je v kateri od teh držav ustavilo življenje? Je to spodkopalo tradicionalno poroko, kot smo jo poznali prej? Odgovor je ne."

Za njim je zbrane nagovoril vodja opozicije Bill Shorten. "Še na eno goro se moramo povzpeti, da bomo dosegli, da bo istospolna poroka realnost. Povzpnimo se skupaj." Shortonovi laburisti so ostro nasprotovali izvedbi poštnega referenduma, predvsem so kritični do dejstva, da bo stal 80 milijonov dolarjev.

Izid poštnega referenduma bo znan novembra

12. septembra se bo začelo neobvezujoče poštno glasovanje o podpori spremembam zakona o poroki. Izidi naj bi bili znani novembra. Sam izid poštnega referenduma še ne bo samodejno pomenil spremembe zakona, bi pa lahko privedel do glasovanja o spremembah v avstralskem parlamentu, če bo večina podprla spremembe.

Številni so kritični do tovrstnega načina glasovanja, za katerega ocenjujejo, da pomeni nepotrebno podaljšanje razprave o vprašanju, ki bi ga lahko takoj razrešili z razpravo v parlamentu.

