Avstralija: Za najstniško deskarko usoden napad morskega psa

Na obalo jo je potegnil oče

18. april 2017 ob 10:05

Sydney - MMC RTV SLO

Na zahodni obali Avstralije je umrlo 17-letno dekle potem, ko jo je med deskanjem na valovih napadel morski pes. Hudo poškodovano Laeticio Brouwer je na obalo potegnil njen oče, s katerim je deskala, a so bile poškodbe tako hude, da jim je kasneje v bolnišnici podlegla.

Kot poroča časnik The West Australian, je bil oče za časa napada precej daleč od hčerke, a je slišal njene krike, preden jo je morski pes potegnil pod vodo. Ko se je nesrečna najstnica, sicer dobra deskarka, ponovno pojavila na gladini, je oče hitro odplaval do nje in jo s pomočjo še enega najstnika povlekel iz vode.

Tragično dogajanje so z obale, priljubljene deskarske točke blizu mesta Esperance opazovale dekletova mama in dve sestri, ki so takoj poklicale rešilca, a ker je Brouwerjeva izgubila nogo in je močno krvavela, je niso mogli rešiti.

Tretji napad v letu dni

Lokalni mediji so v tednu pred napadom dvakrat poročali, da so očividci na območju opazili velikega belega morskega psa srednje velikosti, ki se je obali približal na vsega 150 metrov.

Gre sicer za tretji usodni napad morskega psa v Zahodni Avstraliji v zadnjem letu dni, je pa morski pes prav na enakem mestu napadel že leta 2014, ko je neki deskar ostal brez obeh rok.

Neville Mansted, poklicni ribič, je za The West Australian povedal, da v Esperanceu ne misli več deskati. "To je zdaj že dvakrat zapored na istem mestu. Lahko bi se zgodilo mojemu sinu," je povedal in dodal, da ribiči na tem območju "stalno" videvajo velike bele morske pse. "Razmnožujejo se kot muhe ... In najbolj strašljivo je, da nihče ne bo storil ničesar glede tega."

Plaža v Esperanceu bo zaradi preiskave zaprta najmanj 48 ur.

