Avstrija: Zadnje predvolilno soočenje vendarle bolj vsebinsko

Javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago Ljudski stranki

13. oktober 2017 ob 10:46

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski politični voditelji so pred nedeljskimi volitvami še zadnjič na televizijskem soočenju predstavili svoje mnenje. Letošnja kampanja je, kot so poudarili na začetku, zelo umazana, zadnji besedni spopad pa so vendarle izkoristili za zagovor lastnih politik.

Kot je za Radio Slovenija poročala dopisnica Petra Gnamuš Kos, je bilo pričakovati nadaljevanje umazane kampanje in napadalne retorike, ki so ji bili avstrijski volivci priča v zadnjih tednih, a so kandidati tokrat bolj ali manj vljudno vzdržali. Tudi ko je šlo za vprašanje begunske problematike, na kateri se že ves čas bije predvolilni boj.

Peterica voditeljev največjih strank, Sebastian Kurz (Ljudska stranka- ÖVP), Christian Kern (socialdemokrati - SPÖ), Christian Strache (svobodnjaki - FPÖ), Ulrike Lunacek (Zeleni) in Matthias Strolz (stranka NEOS) - je soočenje začela s kritiko na račun zelo umazane kampanje. "Ta volilni boj bi si lahko dejansko tudi prihranili," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA razpravo odprl sedanji kancler iz vrst SPÖ-ja Christian Kern na vprašanje, kakšno škodo so politični kulturi v Avstriji naredili umazani predvolilni prijemi in afere. Obenem je poudaril, da v nedeljo ne bo šlo za to, kako so se vodile predvolilne kampanje, temveč za to, kakšne vrste spremembo potrebuje Avstrija.

Tudi vodja Ljudske stranke Sebastian Kurz, ki mu javnomnenjske raziskave kažejo največ možnosti za prevzem kanclerskega položaja, se je strinjal, da bodo tako kandidati kot volivci veseli, da bodo v nedeljo oddali glasove, poudaril pa, da se je sam vedno zavzemal za vsebinsko politiko. Podobno je zagovarjala tudi kandidatka Zelenih Ulrike Lunacek. Vodja FPÖ-ja Christian Strache je ocenil, da so letos priča "vrhuncu politične nekulture", saj prihaja do zavestnega in sistematičnega blatenja.

Vsak kandidati si je izbral eno reformo

Na zadnjem soočenju so si sodelujoči sami izbrali temo, in sicer vsak eno reformo, ki bi jo izvedli v primeru prevzema oblasti. Strolz je izbral področje šolstva, Lunackova boj proti podnebnim spremembam, Strache ustavitev priseljevanja, Kurz obrambo socialne države in Kern doseganje polne zaposlenosti. Vprašanje begunske krize je bilo znova eno najbolj žgočih: Kern se je zavzel za boljše varovanje meja, tudi z vojsko, Kurz pa je poudaril, da je treba ustaviti nezakonito priseljevanje in zaščititi socialni sistem pred tem, da bi ga izkoriščali priseljenci. S Strachejem sta soglasna, da je treba zmanjšati socialne ugodnosti za begunce, na prvem mestu denarno pomoč.

Kakšna bo prihodnja vlada?

Kot je v pogovoru za STA dejal nekdanji veleposlanik v Avstriji Aleksander Geržina, je, če javnomnenjske raziskave pravilno napovedujejo zmago Ljudski stranki, kako veliko podporo bo dobila. Od tega bo namreč odvisno, v kakšno koalicijo bo šla.

Koalicija med Ljudsko stranko, stranko Neos in Zelenimi, ki bi bila najljubša opcija zdajšnjega avstrijskega zunanjega ministra in prvega moža ÖVP-ja Kurza, bi bila po besedah Geržine dejansko začetek nečesa novega. Druge možnosti, koalicije s svobodnjaki, se v Ljudski stranki zaradi nerazjasnjenih zadev in nekaterih stališč svobodnjakov bojijo. Težko bi svobodnjakom prepustili zunanje ali notranje ministrstvo. To bi bila koalicija z zelo stisnjenimi zobmi.

Mogoča je tudi ponovna velika koalicija med ÖVP-jem in socialdemokrati (SPÖ), kar bi po besedah Geržine razočaralo del volivcev, ali pa manjšinska vlada ÖVP-ja. V tem primeru obstaja možnost, da bi po letu in pol Avstrija imela nove volitve, stranka ÖVP pa bi na njih dobila še več glasov, meni nekdanji veleposlanik.

Glavni razlog za dvig podpore Ljudski stranki vidi v Kurzu, ki je vodenje stranke prevzel spomladi. "Je mlad in mladost s sabo prinaša gibanje, dinamiko, sveže ideje, drznost ali celo predrznost, ki se samodejno vzame kot dobro, ker je mlad človek in kot tak zanimiv. Ima sveže ideje in mladost nosi s sabo sporočila tudi za širši volilni krog ljudi, ne samo v ÖVP. Poleg tega je zelo spretno v ospredje postavil temo varnosti in migracij. Svoj strm politični vzpon je zgradil prav na zgodbi z balkansko migracijsko potjo. Podprl je njeno zaprtje. Da migrantom in da azilantom, a po nekem vrstnem redu. Najprej varnost nas samih, naših državljanov in ljudi, šele potem se lahko pogovarjamo o številu beguncev, ilegalnih migrantov, legalnih migrantov, azilantov in nato njihovi integraciji. Varnost je vzel kot svojo glavno temo in pri tem uspeva," je dejal Geržina.

K. T.