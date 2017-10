Predvolilno dogajanje v Avstriji pretresajo afere

Ankete zmago napovedujejo ljudski stranki

6. oktober 2017 ob 08:20

Dunaj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Čez dober teden bodo avstrijski volivci znova odšli na volišča. Pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami se politične stranke spopadajo s številnimi aferami, predvolilna kampanja tako postaja vse boj umazana.

Aferam pred prihajajočimi avstrijskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo 15. oktobra, ni videti konca. Nazadnje je v avstrijskih medijih odjeknilo razkritje, da je socialdemokratska stranka (SPÖ) na Facebooku ustvarila lažne profile, s katerimi je poskušala diskreditirati svojo največjo tekmico ljudsko stranko (ÖVP) in njenega predsednika Sebastiana Kurza. Tudi v ljudski stranki imajo še vedno težave zaradi informacij, da naj bi bila zamenjava na vrhu stranke zrežirana.

Veliko volivcev zaradi dogajanj v avstrijski politiki ostaja neopredeljenih, oziroma kot pravijo naši naključni sogovorniki na celovških ulicah: "Zelo slabo. To ni nobena kampanja, to je šala. Kajti to ni dober zgled za volivce," in, "če se bo tako končalo, je to obupno. Naj raje delajo, kot da takšne stvari prihajajo na dan."

Na volitvah se, tudi zaradi afer, lahko zgodi kar koli, pravi politični analitik Franz Witzeling: "Gre za t. i. refleks simpatij, pri čemer pri trenutni situaciji ni mogoče napovedati, kdo bo kancler - Heinz Christian Strache, Sebastian Kurz ali Christian Kern. Okusi so različni."

Za zdaj je po javnomnenjskih raziskavah na vrhu ljudska stranka, socialdemokrati in svobodnjaki (FPÖ) pa se potegujejo za drugo mesto.

A. P. J., Petra Kos Gnamuš, Druga jutranja kronika