Avtomobil zapeljal v picerijo, umrla deklica

Policija dogodek preiskuje

14. avgust 2017 ob 23:03,

zadnji poseg: 14. avgust 2017 ob 23:06

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V kraju Sept-Sorts vzhodno od Pariza je na teraso picerije zapeljal avtomobil. Umrla je deklica, 12 ljudi je ranjenih, štirje huje.

Po poročanju medijev je policija 32-letnega voznika aretirala. Čeprav naj bi v lokal zapeljal namerno, policija dogodka ne obravnava kot teroristični napad, še poročajo mediji.

V Franciji so se sicer v preteklosti že zgodili teroristični napadi, v katerih so napadalci kot orožje uporabili vozila. Prejšnji teden je voznik zapeljal vozilo v skupino vojakov v Parizu in jih šest ranil.

