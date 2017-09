Azerbajdžanski skrivni sklad za podkupovanje evropskih politikov

Do naklonjenosti prek korupcije

5. september 2017 ob 10:26

Baku - MMC RTV SLO

Azerbajdžanska vladajoča elita je dve leti vodila tajni, 2,4 milijarde evrov težak črni sklad, iz katerega je podkupovala evropske politike in opravljala nakupe luksuznih dobrin, je pokazala preiskava. Denar naj bi nakazovali prek štirih netransparentnih družb s sedežem v Veliki Britaniji.

Med tistimi, ki so prejemali nakazila iz omenjenega sklada, so bili tudi evropski politiki, ki so zavzeli do vlade v Bakuju naklonjen odnos, čeprav nič ne nakazuje, da so vsi prejemniki vedeli, od kod točno denar izvira, poroča BBC.

Skrivni sklad z vzdevkom "azerbajdžanska pralnica" je deloval med letoma 2012 in 2014, ugotavlja preiskava, ki jo je izvedel konzorcij evropskih časnikov, objavil pa Poročevalski projekt za organiziran kriminal in korupcijo (OCCRP). Izvor denarja ni bil jasen, naj pa "bi bilo več kot dovolj dokazov za povezave z družino azerbajdžanskega predsednika Ilhama Aliyeva". Azerbajdžanska vlada poročila še ni komentirala.

Obtožbe korupcije

V času, ko naj bi omenjene mahinacije potekale, so na z nafto bogato nekdanjo sovjetsko državo letele obtožbe sistemske korupcije, volilnih poneverb in zlorab, vključno z zapiranjem opozicijskih politikov, človekoljubnih aktivistov in novinarjev.

Velik del denarja v skladu naj bi šel na račune lobistov, novinarjev, politikov in poslovnežev. Po navedbah OCCRP-ja je bil sistem uspešen tudi pri prepričevanju Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, da je leta 2013 glasovala proti poročilu, ki je bil do Azerbajdžana kritičen.

47-članski svet, ki ga ne gre zamenjevati z Evropskim svetom ali Svetom Evropske unije, dvema telesoma EU-ja, nadzira spoštovanje evropske konvencije o človekovih pravicah, sodniki v Strasbourgu pa nato njihovo poročilo potrdijo. Omenjeno glasovanje iz leta 2013 zdaj preiskujejo, skupaj z ostalimi obtožbami korupcije, rezultat pa naj bi bil znan do konca leta.

"Kaviarska diplomacija"

Azerbajdžan, ki je član Sveta Evrope od leta 2001, že nekaj let obtožujejo "kaviarske diplomacije", češ da si z gotovino in darili kupuje vpliv. Obtožbe je prvič nadrobneje artikuliral možganski trust Evropska pobuda za stabilnost (ESI) leta 2012.

Štiri podjetja (dva angleška in dva škotska), prek katerih je Azerbajdžan nakazoval denar, so že razpustili. Pod drobnogledom je tudi ena vodilnih evropskih bank, danska Danske Bank (DB), ki je obdelovala plačilne transakcije tem štirim podjetjem prek svoje podružnice v Estoniji. DB je priznala, da ni storila dovolj, da bi sumljive transakcije zaznala.

Poleg nakazil posameznikom in organizacijam je sklad financiral tudi luksuzne dobrine in zasebno šolanje za visoko situirane azerbajdžanske družine v tujini.

K. S.