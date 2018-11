Nebo se je obarvalo v oranžno barvo. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Nad Sydneyjem in okolico se razteza 500-kilometrski peščeni vihar

Otroci in starejši naj raje ostanejo doma

22. november 2018 ob 08:42

Sydney - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Območje Novega Južnega Walesa v Avstraliji je zajel ogromen peščeni vihar, zato so oblasti izdale zdravstveno opozorilo o slabi kakovsti zraka in ljudi pozvale, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

"Z vidika kakovosti zraka so to resne razmere," je ocenil direktor oddelka za okoljsko zdravje Richard Broome in opozoril, da bi lahko prašni delci sprožili napade astme in kašlja ter povzročili vnetje oči. Posebej ogroženi so otroci, starejši in ljudje z respiratornimi težavami. Vremenoslovci ocenjujejo, da se bo vihar, ki se razteza na kar 500 kilometrih, do večera premaknil nad ocean in umiril.

Zaradi viharja je ponekod vidljivost zmanjšana na le nekaj metrov, po družbenih omrežjih pa so zaokrožile fotografije oranžno obarvanega neba. Peščeni viharji v notranjosti Avstralije sicer niso redkost, a na obalnih območjih običajno ne dosežejo takšne razsežnosti. Vihar so povzročili močni vetrovi, ki so v zrak dvignili izsušeno zemljo. V omenjeni zvezni državi se namreč od avgusta borijo s hudo sušo.

Zaradi slabe vidljivosti so na letališču v Sydneyju morali odpovedati več letov.

Sydney je zadnjič tako hud peščeni vihar prizadel leta 2009. Takrat je več sto ljudi moralo poiskati zdravniško pomoč zaradi težav z dihanjem, letala pa nekaj dni niso mogla vzletati in pristajati.

Foto: EPA, Reuters

A. P. J.