Belgija: Bo priznanje "norega morilca" rešilo 30-letno skrivnost?

Nekdanji policist bratu razkril, da je bil član tolpe

28. oktober 2017 ob 18:04

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Belgijske oblasti se nadejajo, da bodo po dolgih 30 letih končno rešile skrivnostni primer, ki jih je vsa ta leta begal. Do prodora je prišlo potem, ko je nekdanji policist na smrtni postelji priznal, da je bil eden od "Norih brabantskih morilcev", ki so v začetku 80. let v bizarnem nizu ropov ubili 28 ljudi.



Oblasti so ta teden potrdile, da detektivi že nekaj mesecev preiskujejo nove dokaze in da so optimistične, da jim bo končno uspelo identificirati skupino, imenovano tudi "tolpa iz Nivellesa". Njihov krvav, tri leta dolg ubijalski pohod že dolgo podžiga teorije zarot, od tistih o desničarskih zarotah do prikrivanja oblasti v času hladne vojne. Tolpa, ki so jo sestavljali možje z vzdevki "Velikan", "Morilec", voznik "Starec" in morebitni drugi sodelavci, je terorizirala mesta v provinci Brabant in izvedla več kot ducat napadov, pogosto na supermarkete, pri čemer so včasih pobrali zgolj drobiž, a sadistično postrelili stranke, osebje in celo otroke.

Tolpa je med drugim oropala špecerijo v Nivellesu leta 1983, ubila par, ki se je ustavil na sosednji bencinski črpalki, nato pa še policista, ki je prispel na prizorišče. Novembra 1985 so v grotesknih maskah in oboroženi s puškami vdrli v supermarket v Aalstu, kjer so postrelili ljudi na tleh in devetletno deklico, ki je čakala zunaj v avtomobilu, s čimer so si utrdili svoj sloves "norih morilcev". To je bil njihov zadnji rop, po katerem so izginili prav tako nenadoma, kot so se tri leta pred tem pojavili.

Preiskovalci menijo, da je najbolj smrtonosnega izmed trojice, "Morilca", ranil policist in da je bodisi zaradi ran umrl, bodisi sta ga pokončala ostala dva, ki sta se nato znebila trupla.

"Moj brat je Velikan"

Ta teden je neki moški za televizijo VTM povedal, da mu je njegov brat, upokojeni policist iz Aalsta, pred dvema letoma na smrtni postelji priznal, da je bil on visoki vodja tolpe, znan kot Velikan. "Sprva sem bil v samozanikanju, ker me je njegova izpoved res mučila. A danes lahko uradno rečem, da je Velikan moj brat," je povedal hlipajoči moški za VTM. Časniki so objavili fotografijo letakov iz 80. let, s katerimi so oblasti takrat iskale člane tolpe, ob njej pa fotografije visokega policista z očali, ki naj bi bil vodja tolpe. "Zavoljo svojcev žrtev upam, da bomo lahko zdaj kmalu zaprli to poglavje," je povedal belgijski notranji minister Jan Jambon.

Nekdanji belgijski zakonodajalec, ki je sodeloval pri parlamentarni preiskavi ubojev, je dejal, da so preiskovalci v preteklosti insinuacije o vpletenosti policistov ignorirali, čeprav so zaradi spretnosti zločincev, njihovega zverziranega rokovanja z orožjem in uspešnemu izogibanju roki pravice mnogi ugibali, da bi lahko imeli povezavo s policijo.

Motivi ostajajo nejasni

Kljub morebitni identifikaciji storilcev pa njihovi motivi ostajajo nejasni. Lokalni mediji poročajo, da je bil osumljenec leta 1981 razrešen iz elitnega policijskega voda komandosov, imenovanega Diana. Priznanje bi lahko ponovno oživilo sume o mračni, podtalni podpori establišmenta morilcev v času evropskih "svinčenih let", ko so desničarske in levičarske teroristične skupine sejale strah tudi po Italiji, Nemčiji in Franciji.

Zaradi napak v primeru brabantskih morilcev in v lovu na zloglasnega pedofilskega morilca Marca Dutrouxa so belgijske oblasti korenito preoblikovale strukturo policije in vzpostavile zvezno policijo, ki ji pripisujejo zasluge za odkritje celice Islamske države, ki je izvedla napade v Parizu in Bruslju. A spomini na pretekle napake, z brabantskimi morilci na čelu, še vedno podžigajo kritike policije.

K. S.