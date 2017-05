Blair napoveduje vrnitev v britansko politiko. Skrbijo ga pogajanja o brexitu.

Blair je 10 let vodil britansko vlado

1. maj 2017 ob 15:02

London - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji britanski premier Tony Blair je napovedal vrnitev v domačo politiko. Želel naj bi sodelovati v razpravi o brexitu in pogajanjih z Evropsko unijo, v ta namen pa naj bi oblikoval politično gibanje.

To gibanje naj bi namreč sooblikovalo razpravo ob začetku izstopnih pogajanj Velike Britanije z Evropsko unijo. Zaveda se, da bo zaradi tega deležen kritike, a velik zagovornik EU-ja in nekdanji dolgoletni vodja laburistov si kljub temu želi "umazati roke".

"Ta zadeva z brexitom mi je dala neposredno motivacijo, da se vključim v politiko," je dejal v pogovoru za časnik Daily Mirror. "Nočem pristati v situaciji, ko bomo prešli skozi ta zgodovinski trenutek, jaz pa ne bom ničesar rekel, saj bi to pomenilo, da mi ni mar za to državo. Pa mi je," je še poudaril nekdanji premier, katerega 10-letno vodenje vlade med letoma 1997 in 2007 je v veliki meri zaznamovala njegova podpora in sodelovanje v ameriškem napadu na Irak.

Zaskrbljen zaradi enotnega trga

Blairova prizadevanja sicer niso osredotočena na kljubovanje izidu lanskega referenduma, da država zapusti EU, ga pa skrbijo pogajanja z Brusljem. Še posebej je zaskrbljen zaradi morebitne odločitev konservativne premierke Therese May, da država zapusti evropski skupni trg. "Enotni trg nas uvršča v ligo prvakov na področju trgovinskih sporazumov. Prostotrgovinski sporazum je kot druga liga, prostovoljno bi se izločili," je ponazoril.

Ankete kažejo, da se na predčasnih parlamentarnih volitvah junija prepričljiva zmaga obeta konservativcem, kar bi okrepilo izhodišča premierke pred pogajanji o izstopu. Laburisti pod vodstvom Jeremyja Corbyna naj bi zaostali za približno 20 odstotnih točk.

B. V.