Izrael po osmih letih zadrževanja predal pošto Palestincem na Zahodnem bregu

Palestinci ne morejo prejemati pošte zaradi okupacije

17. avgust 2018 ob 11:12

Ramala - MMC RTV SLO

Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu so začeli prejemati pisma in pakete, potem ko je Izrael do osem let zadrževal pošto, pri čemer se je skliceval na varnostne razloge.

Palestinski poštni uslužbenci v sortirnem centru v Jerihu na Zahodnem bregu so polno zasedeni s pregledovanjem okoli 10 ton zakasnele pošte, ki jih je Izrael v ponedeljek predal palestinski samoupravni oblasti.

Med pošto iz Jordanije se nahajajo pisma, zdravila, paketi, naročeni prek spleta, celo invalidski voziček, namenjen prejemniku v Gazi. Med predmeti so tudi takšni, ki so bili poslani leta 2010.

Palestinski predstavniki so sporočili, da so nekateri paketi močno poškodovani in da bodo prejemnikom predani z dopisom, da so jih v takšnem stanju prejeli od izraelskih oblasti.

Ramadan Gazavi iz pošte v Jerihu je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da naj bi bila ogromna količina pošte zadržana zaradi varnostnih in administrativnih razlogov. Poštni delavci upajo, da bodo pisma in pakete sortirali v naslednjih dveh tednih.

Izrael nadzira vse blago in pošto

Kot poroča britanski Independent, Izrael nadzira vse blago, namenjeno na Zahodni breg in v Gazo, pošto pa nadzira izraelska poštna služba. Zato so pogoste zamude in blokade, še posebej v primeru pošte, namenjene Gazi, v kateri vlada palestinsko gibanje Hamas.

Leta 2016 je bil dosežen dogovor, po katerem bi Palestinci prejemali mednarodno pošto, ne da jo prej pregleda Izrael, v torek pa je palestinski minister za komunikacije Alam Musa Izrael obtožil zavlačevanja pri izvajanju sporazuma, kar povzroča škodo palestinskemu gospodarstvu.

Izraelski vojaški organ, odgovoren za civilno koordinacijo na zasedenih ozemljih pod vojaško okupacijo, medtem sporoča, da omenjeni sporazum še ni v celoti uveljavljen in da je tokratna predaja pošte enkratno dejanje z namenom izgradnje zaupanja.

B. V.