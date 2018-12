V Hodajdi nove žrtve kljub dogovoru o prekinitvi ognja

Umrlo je najmanj 29 ljudi

16. december 2018 ob 20:21

Hodajda - MMC RTV SLO, STA

Kljub dogovoru o prekinitvi ognja, ki so ga na Švedskem dosegli predstavniki jemenske vlade in hutijevskih upornikov, so se ponoči v pristaniškem mestu Hodajda vneli hudi spopadi.

Poročajo tudi o zračnih napadih. Te izvaja mednarodna koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov, ki od marca 2015 podpirajo vlado in napadajo upornike. Ubitih je bilo najmanj 29 ljudi, od tega 22 upornikov, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil vojaški vir blizu vladi.

Posebni odposlanec ZN-a Martin Griffiths je že pozval k spoštovanju premirja. "Posebni odposlanec pričakuje, da bosta obe strani spoštovali svoje obveznosti iz besedila stockholmskega sporazuma in začeli izvajati njegove določbe," je navedel.

Do spopadov je prišlo le nekaj dni po tem, ko so se predstavniki vlade in upornikov na Švedskem dogovorili o prekinitvi ognja v strateško pomembni Hodajdi. Premirju naj bi sledil obojestranski umik borcev iz mesta, je tedaj sporočil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

Sporazum naj bi pomenil pomemben korak

Četrtkov sporazum naj bi predstavljal pomemben korak h končanju večletne državljanske vojne, ki jo spremlja huda humanitarna kriza. Po podatkih ZN-a je v Jemnu lačnih oziroma podhranjenih že 20 milijonov ljudi ali 70 odstotkov vsega prebivalstva.

Pristanišče Hodajda ob Rdečem morju je ključnega pomena za oskrbo Jemna, a je pod nadzorom upornikov, medtem ko sile koalicije pod vodstvom Savdske Arabije in ZAE-ja izvajajo zaporo. Koalicija pri napadih uživa logistično in obveščevalno podporo ter podporo v orožju. V vojni je do zdaj po različnih ocenah umrlo več kot 50.000 ljudi.

B. V.