Bolgarija: Sredi belega dne ubili vplivnega poslovneža

Bolgarija 1. januarja prevzela vodenje EU-ja, a jo pesti korupcija

8. januar 2018 ob 18:31

Sofija - MMC RTV SLO, Reuters

Neznanci so sredi belega dne pred njegovo pisarno v Sofiji ubili lastnika ene največjih mlekarn v Bolgariji, Petra Hristova. Umor je spet opozoril na problem organiziranega kriminala v državi.

Umor se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je Bolgarija, najrevnejša in najbolj skorumpirana članica Evropske unije, prevzela polletno predsedovanje Uniji.

49-letni Hristov je bil večkrat ustreljen, ko je vstopal v svoj avtomobil v Manastirski Livadi, premožni četrti bolgarske prestolnice. Podjetnika so prepeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi poškodbam kmalu umrl.

Hristov je bil vplivni poslovnež, ki je imel poleg v mlečni industriji poslovne interese še v gradbeništvu, nepremičninskih poslih in turizmu. Bil je tudi blizu vladajoči desnosredinski stranki Gerb premierja Bojka Borisova.



Bruselj že dalj časa opozarja Sofijo

"Preiskava poteka," je povedal sofijski policijski načelnik Ivajlo Ivanov. "Umorjeni je 49-letni bolgarski državljan, poslovnež. To je vse, kar lahko trenutno povem."

Ivanov tudi ni želel ugibati o motivu atentata, je pa sporočil, da se bo preiskava o umoru osredotočila na njegove poslovne interese.

Hristov je bil umorjen le tri tedne po tem, ko so prav tako v Sofiji na ulici ustrelili visokega davčnega uradnika, ki je še vedno v kritičnem stanju.

Bruselj Bolgarijo vedno znova opozarja na problem organiziranega kriminala in korupcijo v državi. 11 let po tem, ko je Bolgarija postala članica EU-ja, doslej zaradi korupcije niso zaprli še nobenega visokega uradnika, prav tako so številni umori ostali nepojasnjeni.

Zaradi pomanjkljivosti pri vladavini prava in boju proti korupciji je Bolgarija vse od vstopa v Unijo pod posebnim nadzorom EU-ja.

K. S.