Britanka po padcu s križarke preživela 10 ur v Jadranskem morju

Zdravstveno stanje 46-letnice stabilno

20. avgust 2018 ob 08:47

Pula - MMC RTV SLO

Hrvaška obalna straža je po 10 urah v morju rešila Britanko, ki je padla z ladje za križarjenje. 46-letno Kay Longstaff so prepeljali v bolnišnico v Puli, njeno zdravstveno stanje pa je stabilno.

Britanka, sicer stevardesa po poklicu, ki živi na jugu Španije, je padla s križarke Norwegian Star v soboto malce pred polnočjo, ko je bila ladja od hrvaške obale oddaljena okoli 100 kilometrov na poti iz puljskega pristanišča v Benetke.

Potnico so pogrešili ob 6.30, ko so sprožili alarm, v iskanje pa so se nemudoma vključili obalna straža, civilna plovila in turbopropelersko letalo. Longstaffovo so sredi morja opazili ob 9.40, že nekaj minut kasneje pa so bili ob njej in jo potegnili iz vode.

Hrvaški mediji poročajo, da so Britanko našli 1,3 kilometra od točke, kjer je padla v vodo.

Predstavnik hrvaškega ministrstva za pomorske zadeve David Radas je povedal, da je reševalcem s pomočjo nadzornih kamer ladje uspelo ugotoviti natančni trenutek, ko je Longstaffova padla čez krov, zato so tudi vedeli točno pozicijo ladje v tistem času.

Srečna, da je živa

"Zelo srečna sem, da sem živa ... Padla sem s palube ladje in sem bila v vodi 10 ur, ti krasni fantje pa so me rešili," je povedala rešena potnica za HRT. "Sedela sem na zadnjem delu palube in, ja ... bilo je slabo," je še dodala, preden so jo odpeljali z rešilcem.

Reševalcem je povedala, da je deset mučnih ur sredi morja in v popolni temi preživela s pomočjo "petja in kondicije zaradi joge".

Kapitan ladje, Lovro Orešković, je povedal, da je bila ženska izčrpana, ko so jo našli in da so izjemno veseli, da so jo rešili.

"Zjutraj 19. avgusta je med plovbo ladje Norweigan Star proti Benetkam gostja padla v morje. Obalna straža je bila obveščena in sledila je iskalna akcija," so sporočili iz ladijske družbe Norwegian Cruise Line.

"Z zadovoljstvom sporočamo, da je bila gostja najdena živa, da je njeno zdravstveno stanje stabilno in da je bila prepeljala v bolnišnico na Hrvaškem v nadaljnjo oskrbo. Zelo smo srečni, da je oseba, britanska državljanka, na varnem in da bo kmalu ponovno s svojo družino in prijatelji."

Okoliščine dogodka še preiskujejo, obveščeno pa je bilo tudi britansko veleposlaništvo v Zagrebu.

Padci čez krov

Do dogodka prihaja le nekaj tednov za tem, ko je med plovbo na ladji Norwegian Getaway (še ena od ladij družbe Norwegian Cruise Line) julija padel v Mehiški zaliv eden od zaposlenih na križarki. 33-letnega Filipinca so rešili po 22 urah, 42 kilometrov izven območja iskanja obalne straže.

Maja pa so nazadnje preklicali iskanje potem, ko je 80-letni Avstralec padel s križarke Sun Princess med križarjenjem od Indonezije do Malezije.

K. S.