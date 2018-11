Budimpešta Gruevskemu odobrila azil

Madžarska vlada je odobrila prošnjo za azil in pridobitev statusa begunca nekdanjemu makedonskemu premierju Nikoli Gruevskemu, ki bi moral prestajati zaporno kazen zaradi zlorabe položaja.

Informacijo je sprva objavil provladni madžarski časnik Magyar Idok, nato pa jo je potrdil še Gruevski sam: "V prošnji sem zapisal, da iščem azil, ker sem v Makedoniji tarča političnega pregona pod vodstvom socialdemokratov. Izpostavil sem tudi, da me želi trenutna vlada spraviti v zapor z zlorabo makedonskega sodstva," je zapisal na svojem Facebook profilu.

Madžarski urad za imigracije je svojo odločitev utemeljil ravno na trditvi Gruevskega, da je njegovo življenje ogroženo in da ga želi makedonska vlada "zapreti na nedemokratičen način".

Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski bi moral novembra v Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja. Obsojen je bil zlorabe položaja z nakupom službenega mercedesa, vrednega kar 600.000 evrov. Vozilo naj bi leta 2012 na skrivaj kupili s proračunskimi sredstvi za osebno uporabo.

Grozi mu do 20 let zaporne kazni

Proti Gruevskemu potekajo tudi drugi sodni postopki. Če bodo odločili, da je kriv v vseh postopkih, mu grozi do 20 let zaporne kazni. Tik pred začetkom prestajanja zaporni kazni je Gruevski pobegnil na Madžarsko, kjer je vložil prošnjo za azil in prosil za status begunca.

Srbski mediji poročajo, da je ponoči sprva pobegnil v Albanijo, kjer je v Tirani obiskal madžarsko veleposlaništvo, nato pa odpotoval v Budimpešto.

Makedonija zahteva izročitev

Makedonsko pravosodno ministrstvo je madžarskim pristojnim oblastem poslalo zahtevo za izročitev Gruevskega. Ob tem ministrstvo navaja, da Makedonija želi izročitev nekdanjega premierja zaradi resnosti kaznivega dejanja in zahteva, da mora v zapor. Spomnili so, da je bil za Gruevskim izdan mednarodni priporni nalog. Zahteva za izročitev se nanaša tako na dvoletno zaporno kazen kot tudi na nadaljevanje štirih sodnih postopkov pred makedonskimi sodišči.

Makedonsko pravosodno ministrstvo še utemeljuje, da nobeno kaznivo dejanje, za katero je bil obsojen ali obtožen Gruevski, ni politično kaznivo dejanje ali vojni zločin ter da je Makedonija varna država brez konfliktov, tako mednarodnih kot notranjih, ki bi lahko ogrozili življenje ali integriteto katerega koli posameznika.

